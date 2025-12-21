أخبار اليمن : صقيع شديد.. وتحذير من "الضريب"

صقيع شديد.. وتحذير من "الضريب"
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر انخفاضاً في درجة الحرارة الصغرى في صحارى وهضاب المهرة وحضرموت، وأجواء باردة وشديدة البرودة في المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الصغرى في صحارى وهضاب المهرة وحضرموت.
ومن المتوقع استمرار الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وجنوب وغرب مأرب والجوف ومرتفعات (الضالع، لحج، أبين وشبوة)، مع احتمالية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إجمالاً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.
وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف، ورعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة.
