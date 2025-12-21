الرياض - كتبت رنا صلاح - توفيت صباح اليوم السبت الفنانة سمية الألفي في إحدى مستشفيات المهندسين عن عمر يناهز 72 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة الفنانة سمية الألفي

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية بيانا تنعى فيه الفنانة الراحلة سمية الألفي "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع جثمان الراحلة سمية الألفي عصر اليوم السبت من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

فيما أعلنت أسرة الراحلة سمية الألفي عن بدء تلقي العزاء يوم الإثنين القادم بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط القاهرة.

من جانبه، غاب الفنان أحمد الفيشاوي أبن الراحلة سمية الألفي عن تشييع جثمانها، ويعود ذلك إلى تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي في تصريح خاص لموقع "فوشيا" أن الفنان أحمد الفيشاوي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أيام من أجل عمل وسيعود عند أول طائرة متجهة إلى مصر، إذ سيصل فجر يوم الأحد.