غادة عبد الرازق تنسحب من مسلسل عاليا

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرزاق في تصريحات تلفزيونية وبشكل مفاجئ عن انسحابها من مسلسل "عاليا" الذي يعرض رمضان المقبل، هذا ما أثار تساؤلات حول سبب الانسحاب.

ويعود سبب اعتذار الفنانة غادة عبد الرزاق عن مسلسل "عاليا" الرمضاني تأخر بدء التصوير للعمل، إذ اعتبرت أن ضيق الوقت لن يسعفها للانتهاء من التصوير وتقديم العمل بطريقة تليق بالجمهور.

فيما تواصل الشركة المنتجة تواصلها مع غادة عبد الرزاق للتفاوض وعودتها عن قرارها بعد تقديمها اعتذرا رسميا عن المسلسل.

في حين، شارك قبل عدة أيام الفنان صبري فواز عبر حسابه الرسمي على إنستقرام صورة تجمعه مع غاده عبد الرزاق وفريق عمل مسلسل "عاليا" وهم يحتفلون ببدء تصوير العمل وعلق عليها "بسم الله عاليا رمضان 2026"

ويعد العمل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أيمن سلامة، وتمثيل نبيل عيسى، وصبري فواز، وأحمد صفوت، وبسنت شوقي، وآية سليم، وعمرو عبد، بواقع 15 حلقة.