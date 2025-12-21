أوكرانيا تعلن إسقاط 75 مسيّرة روسية
أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية عن تمكن قواتها من إسقاط 75 من أصل 97 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية.
وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم، بأن القوات الأوكرانية أسقطت 75 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في أوكرانيا.
وحسب البيانات الأولية، تم تسجيل عدة إصابات من قبل 19 طائرة بدون طيار في 8 مواقع، بالإضافة إلى سقوط حطام طائرات بدون طيار في موقع واحد، ولا تزال عدة طائرات مسيرة تحلق في المجال الجوي الأوكراني، وفقا لـ"أوكرينفروم".
وتتبادل أوكرانيا وروسيا الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ اندلاع النزاع بينهما في فبراير 2022، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية، بينما تتواصل المعارك على الأرض بالتوازي مع المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.
