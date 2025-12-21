الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الكرامبولا أو كما يطلق عليها “فاكهة النجمة” هي من بين الفواكه الاستوائية التي ظهرت في مصر، عن طريق البيع في عدد قليل ومحدود جدًا من السلاسل التجارية الكبرى، بينما تزرع في مكان واحد فقط في مصر، علاوة على أن الكرامبولا من ضمن المحاصيل الاستوائية التي يتم زرعها في عدد قليل من دول العالم، وتتمتع بغناها الكبير بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان.

الكرامبولا تظهر في مصر.. فاكهة النجمة تُزرع في مكان واحد وهذه أهم فوائدها

ما هي الكرامبولا؟

سميت باسم “فاكهة النجمة” لشكلها النجمي، حيث إنها فاكهة استوائية لذيذة ومليئة بالفوائد الصحية، وفي هذا الصدد، أوضح تقرير صادر عن قطاع الإرشاد الزراعي أنها لا توجد إلا في الحديقة النباتية بأسوان، وقال التقرير: هي تأتي على شكل نجمة خماسية، وتم اكتشافها في الولايات المتحد الأمريكية منذ حوالي 150 سنة، ويكون موطنها الأصلي هو ماليزيا، إندونيسيا، جنوب الصين وتايلاند، ودول جنوب شرق آسيا، إلى جانب أستراليا، وفلوريدا، حيث يمكن تناولها طازجة كما هي، أو يتم إضافتها لسلطات الفواكه، كما يمكن استخدامها في العصائر أو التزيين.

مواصفات فاكهة الكرامبولا

ولفت تقرير الإرشاد الزراعي إلى أن تلك الفاكهة تتمتع بأنها خفيفة الوزن، وعند نضوجها يكون لونها أصفر زاهي مع خطوط من الأخضر الفاتح، وتعد مصدرًا غنيًا للعديد من مضادات الأكسدة فهي مصدر لكل من فيتامين C و B وA والريبوفلافين، وحمض الفوليك، والنياسين وأيضًا الكثير من المعادن المهمة والضرورية للجسم بما في ذلك الزنك، الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم.

بالإضافة إلى أنها مصدرا غنيا بالألياف الغذائية والمياه وقليل بالسعرات الحرارية، إذ إن كل 100 جم منها يحتوي على حوالي 31 سعرا حراريا فقط، كما يتم استخدامها في صناعة المربى والجلي، وكذلك المخللات وسلطة الفواكه ويستخدمها الكثير في تزيين الأطباق في أكبر المطابخ العالمية.

الطريقة الأفضل لزراعة فاكهة النجمة

كما أكد زراعتها في الحديقة النباتية في أسوان في ظروف معينة إمكانية التوسع في زراعتها في أماكن أخرى، إذ إنها تحتاج لمناخ استوائي أو شبه استوائي، ودرجات حرارة بين 20 و 35درجة مئوية وبذلك فإن أفضل مناطق تكون في الصعيد، فضلًا عن أن هذه الأشجار لا تستطيع تحمل الصقيع الشديد، وفي فصل الشتاء لا بد من حمايتها أو زراعتها في صوب زراعية.

علاوة على أن زراعتها تتطلب تربة خفيفة وجيدة التصريف بشرط أن تكون غنية بالمواد العضوية، حيث إنها أيضًا تحتاج لانتظام في الري خاصة في مراحل الإزهار والإثمار مع عدم التشبع بالماء لكي لا تتعرض السيقان والأوراق للتعفن، وقال التقرير: تتطلب الشجرة نحو 2-3 سنوات لتبدأ في الإثمار، إلى جانب أنها تثمر على مدار العام في المناخات الدافئة، مع ذروتين للإنتاج في فصلي الربيع والخريف، ومن الضروري تقليم الأشجار بانتظام للتخلص من الفروع الميتة وتنشيط الشجرة.

فوائد كبيرة لفاكهة الكرامبولا

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الكثير من الدراسات أن هذه الفاكهة تتميز بالكثير من الفوائد المهمة لدعم صحة الإنسان ومنها: