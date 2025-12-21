الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام، تصدّر موعد شهر رمضان 2026 محركات البحث، في ظل حرص المواطنين على الاستعداد المبكر لهذا الشهر المبارك الذي يتمتع بمكانة دينية وروحانية خاصة لدى المسلمين.

العد التنازلي بدأ.. موعد بداية شهر رمضان المبارك 2026 | ومفاجأة بشان عدد ساعات الصيام

يأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن أشهر التقويم الهجري، ويتميز بأجوائه الإيمانية والاجتماعية، حيث يحرص المسلمون على أداء الصيام والقيام، والإكثار من العبادات، إلى جانب الطقوس الاجتماعية مثل التجمعات العائلية، موائد الإفطار الجماعية، وصلاة التراويح في المساجد.

وبحسب الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447، تشير التقديرات إلى أن غرة شهر رمضان فلكيًا توافق يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك وفقًا للدليل الهجري المعتمد.

ويضم التقويم الهجري 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن استطلاع هلال شهر رمضان سيتم مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، والذي يُعد فلكيًا اليوم الأخير من شهر شعبان. وستُحدد نتيجة الرؤية ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم.

وعقب انتهاء أعمال اللجان الشرعية والفلكية في مختلف المحافظات، تُعلن دار الإفتاء المصرية الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة لرؤية الهلال.

عدد أيام رمضان وموعد عيد الفطر

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2026 سيكون كاملًا، بعدد 30 يومًا، على أن يكون آخر أيامه الثلاثاء 17 مارس 2026، ويحل عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 18 مارس، مع التأكيد على أن هذه المواعيد تظل استرشادية لحين الإعلان الرسمي عقب تحري هلال شهر شوال.

أما عن مدة الصيام، فمن المنتظر أن تتراوح عدد ساعات الصوم بين 12 و13 ساعة تقريبًا في أغلب الدول العربية، مع فروق بسيطة بحسب الموقع الجغرافي. وتكون ساعات الصيام أقل نسبيًا في بداية الشهر، ثم تزداد تدريجيًا مع تقدّم أيامه، ما يستدعي استعدادًا بدنيًا ونفسيًا مناسبًا للصائمين>