« ب 10 جنيه بس من عند العطار هتحمي نفسك من وجع الأعصاب والاكتئاب».. نوع واحد من الأعشاب هيريحك من كل دا

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر اليانسون واحداً من أهم وأشهر أنواع الأعشاب المعروفة في الوطن العربي، فهو يتميز بالعديد من الفوائد وذلك لاحتوائه على عناصر عديدة وفيتامينات مفيدة للجسم، كما أنه يعمل كمهدئ للجسم والآم المعدة، بالإضافة إلى أنه يتميز بسعراته القليلة وخاصةً لأصحاب النظام الغذائي الصحي حيث يساعد على زيادة معدل الحرق، عشبة اليانسون متعددة الفوائد، وفي هذا المقال سنوضح لكم ماهي فوائد اليانسون للجسم وطريقة استخدامه.

ولليانسون فوائد عديدة للحفاظ على صحة الجسم، منها:

فوائد عشبة اليانسون

مهدئ قوي للأعصاب.

يساعد في علاج الاكتئاب.

يعمل كمهدئ لآلام المعدة.

يكون مفيداً لمرضى القولون العصبي، حيث يعمل على التخلص من الغازات والانتفاخات.

يعمل كمنظم لحركة الأمعاء في جسم الإنسان، مما يساعد في هضم الطعام بشكل جيد.

يقلل من نسبة إفراز حمض المعدة، مما يساعد في علاج قرح المعدة.

يساعد في تخفيف دور البرد والسعال.

يخفف من حدة الالتهابات التي تحدث في الحلق أثناء نزلات البرد والكحة.

طريقة تحضير أعشاب اليانسون

لمعرفة كيف يتم تحضير أعشاب اليانسون بطريقة سليمة وصحية، اتبعي الخطوات الآتية: