العالم اليوم - مقتل 3 بقصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة.. واقتحامات في الضفة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - قتل 3 مواطنين، صباح اليوم الأحد، في استهداف القوات الإسرائيلية حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بينما وقعت عملية اقتحام عديدة في مدن ومخيمات الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ففي قطاع غزة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مواطنا قتل في استهداف قوة إسرائيلية تجمعا للمواطنين بقنبلة أطلقت من طائرة مسيرة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وأضافت أن مواطنين اثنين قتلا جراء استهدافهما من طائرات إسرائيلية محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بالحي ذاته.

وبمقتل المواطنين الثلاثة، ترتفع حصيلة الضحايا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 404 قتلى، و1,108 جريح.

وفي الضفة الغربية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام قوات إسرائيلية بعمليات اقتحام جديدة لبلدة سلواد، شمال شرقي رام الله، ومدينة قلقيلية ومدينة نابلس ومخيم عسكر القديم، شرقي نابلس، ومخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الجيش الاسرائيلي اقتحم بلدات تقوع جنوب شرقي بيت لحم، والعرقة قضاء مدينة جنين، وبلدة عنزا جنوبي جنين، والسيلة الحارثية غربي جنين، وبلدة مادما جنوبي مدينة نابلس، وبلدة سبسطية شمال غربي نابلس.

وذكرت وكالة "وفا" أن فلسطينيا قتل عندما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي السيلة الحارثية في وقت سابق من مساء السبت وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

كما قتل طفل، مساء السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بمقتل الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في قباطية.