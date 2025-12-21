الرياض - كتبت رنا صلاح - نظرا لتفاعلها معا وتأثيرها السلبي على الجسم، حذّر الدكتور كريس ستيل من تناول بعض الفواكه التي قد يؤدي تناولها إلى مخاطر صحية على الأشخاص الذين يستخدمون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب.

تحذير .. أدوية يُمنع تناولها مع هذه الفواكه

وأوضح ستيل أن فواكه مثل الموز والبرتقال والغريب فروت قد تتفاعل مع أدوية مثبطات الإنزيم المحوِّل للأنغيوتنسين (ACE inhibitors)، ومنها كابتوبريل وفوسينوبريل وإينالابريل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، وهو ما قد يسبب خفقاناً أو اضطراباً في ضربات القلب.

ورغم ان البوتاسيوم مهم وعنصر أساسي لصحة القلب والعضلات والجهاز العصبي، إلا أن زيادته عن المعدلات الطبيعية قد تؤدي إلى ما يُعرف بفرط بوتاسيوم الدم، والذي قد تظهر أعراضه على شكل ضعف في العضلات أو بطء في ضربات القلب، وقد تصل المضاعفات في الحالات الشديدة إلى توقف القلب.

كما لفت الدكتور ستيل إلى أن هناك أطعمة أخرى قد تؤثر في فاعلية بعض العلاجات أو تزيد من آثارها الجانبية كمنتجات الألبان مع بعض المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين، والغريب فروت مع أدوية خفض الكوليسترول من فئة الستاتين، والعرقسوس الأسود مع أدوية القلب مثل ديجوكسين، إضافة إلى الخضراوات الورقية مع مضادات التخثر.

وأضاف أن القهوة قد تتفاعل مع موسعات الشعب الهوائية المستخدمة لعلاج الربو، فيما قد يتداخل السلمون المدخن مع بعض مضادات الاكتئاب، كما يمكن لليمون الأخضر (اللِّيم) أن يؤثر في بعض أدوية السعال.

وشدّد الطبيب على أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي بشأن النظام الغذائي عند صرف أي دواء جديد، مؤكداً أن الوعي بالعلاقة بين الطعام والأدوية يُعد عاملاً أساسياً في تقليل المخاطر الصحية والحفاظ على سلامة المرضى.