الرياض - كتبت رنا صلاح - طالب طبيب العظام جوزيف ميركولا، بضرورة التخلص من أدوات أساسية توجد في كل منزل، وخصوصا في المطبخ، نتيجة ارتباطها بأنواع كثيرة من السرطان، مشيرًا إلى أن المواد البلاستيكية يمكنها أن تزيد مخاطر الإصابات بالسرطان.

استبدالها والتخلص منها فورًا.. تحذير من مخاطر بعض أدوات الطبخ

تحذير من مخاطر بعض أدوات الطبخ

قال ميركولا مؤلف كتاب دليلك إلى صحة الخلايا، إن “المواد البلاستيكية الدقيقة تقوم بالتسرب من الأدوات البلاستيكية إلى الطعام والماء والهواء، ما يتسبب في تراكمها في أجسامنا وقد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والخرف”

تأثير الحرارة على المواد البلاستيكية الدقيقة

وتابع ميركولا مؤكداً أن المواد البلاستيكية الدقيقة التي تنبعث من البلاستيك الأكبر حجمًا، قد تؤثر بشكل كبير على صحتنا، خصوصا عندما تتعرض للحرارة في المطبخ”، لافتًا إلى أن العديد من أدوات المطبخ تحتوي على تلك المواد البلاستيكية الدقيقة أو تطلقها خلال تحضير الطعام واستهلاكه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “روسيا اليوم”

الأدوات البلاستيكية ومصادر التسرب

كما أن الأواني البلاستيكية السوداء تتضمن على أعلى مستويات من المواد الكيميائية السامة، علاوة على أن بعض ألواح التقطيع البلاستيكية وأوعية الطعام البلاستيكية وكبسولات القهوة والشاي تعتبر أيضاً مصدراً للمواد البلاستيكية الدقيقة”، مطالبًا بضرورة استبدال ألواح التقطيع البلاستيكية بأخرى خشبية من أجل تقليل تسرب المواد البلاستيكية إلى الطعام، ودعا بأنه يجب استخدام حاويات زجاجية لتخزين الطعام بدلاً من الحاويات البلاستيكية.

المواد الكيميائية وتأثيرها على الصحة

بالإضافة إلى ذلك فإن المواد البلاستيكية الدقيقة تحتوي على مواد كيميائية يمكنها أن تعطل الغدد الصماء، بما في ذلك الفثالات، التي تحاكي هرمون الاستروجين، ما يمكن أن يتسبب في العقم وسرطانات هرمونية”، علاوة على أن المطاحن البلاستيكية التي قد تساعد على انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة إلى التوابل المطحونة، وخصوصا التي تصنع من بوليمرات مثل POM (بولي أوكسي ميثيلين) وPS (بوليسترين)