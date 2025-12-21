الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد ورق السدر من الأعشاب الطبيعية المفيدة، حيث يحتوي على عناصر غذائية متنوعة تحسن الصحة، حيث يستخدم بهدف تعزيز الجهاز المناعي وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ولذلك سنعرض لكم في السطور القادمة، حقيقة فوائد ورق السدر لصحة الشعر.

عشبة خارقة تمنع تساقط شعرك وتزيد كثافته

ورق السدر للشعر

في هذا السياق، كشفت استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، الدكتورة هالة عسكر، إن ورق السدر يقدم للجسم حماية كبيرة ضد الإصابة بالكثير من الأمراض، علاوة على فوائده التجميلية للبشرة والشعر، مشيرة إلى، أن ورق السدر يعد من الأعشاب الطبيعية المفيدة للشعر، ويتم استخدامه منذ القدم في العناية بالشعر بفضل فوائده المتعددة، إذ إنه يحتوي على عناصر غذائية وخصائص طبيعية تحسن صحة فروة الرأس والشعر.

فوائد ورق السدر للشعر

أما عن فوائد ورق السدر للشعر، فهي كما يلي:

تقوية الشعر: لأن ورق السدر يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تقوية بصيلات الشعر، وبالتالي فإنه يقلل من تساقطه.

تنظيف فروة الرأس: يعمل ورق السدر كمطهر طبيعي لفروة الرأس، حيث يتخلص من الزيوت الزائدة والشوائب.

يعمل على زيادة كثافة الشعر، ومنع التقصف.

يساعد على ترطيب الشعر ويحميه من الجفاف، مما يقلل من تكسر الأطراف.

يعمل على تعزيز لمعان الشعر، فالاستخدام المنتظم للسدر يعطي الشعر مظهرًا صحيًا ولامعًا.

يساهم في علاج فروة الرأس من الحكة والالتهابات الناتجة عن القشرة أو الحساسية.

ماسك السدر للشعر

المكونات

1 كوب من مسحوق نبات السدر المطحون

2 كوب ماء مغلي

2 ملعقة عسل ابيض

3 ملاعق زيت زيتون

الطريقة