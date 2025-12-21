الرياض - كتبت رنا صلاح - يحرص بعض الأشخاص على تناول ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة يوميًا، لاعتقادهم أنه يساعد على الشفاء من بعض الأمراض، حيث يشتهر زيت الزيتون بقيمته الغذائية العالية، ولكن من الأفضل تجنب تناوله على معدة فارغة، إذ قد يسبب بعض الأضرار، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، وفي السطور التالية سوف نتعرف معًا على أضرار تناول زيت الزيتون على الريق.

خبير تغذية يحذر: تناول زيت الزيتون مضر لجسمك في هذا الوقت

أضرار زيت الزيتون على الريق

أوضح ناجي أن تناول زيت الزيتون على معدة فارغة يمكن أن يتسبب في الشعور بالغثيان، خصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة وصعوبات في الهضم، وكشف استشاري التغذية العلاجية أن زيت الزيتون يمتلك بخصائص ملينة للأمعاء، مما يتسبب في الإصابة بالإسهال عند تناوله على معدة فارغة.

زيادة الوزن وارتفاع السعرات الحرارية

وجه استشاري التغذية العلاجية تحذير لمتبعي الدايت من تناول زيت الزيتون على معدة فارغة، لأنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ليس لمحتواه العالي من الدهون فقط، ولكن لارتفاع سعراته الحرارية أيضًا، ووفقًا لما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية، يحصل الجسم عند تناول 100 جرام من زيت الزيتون على حوالي 884 سعرة حراري.

التداخل مع الأدوية وتأثيره على فعاليتها

لفت استشاري التغذية العلاجية إلى مخاطر تناول زيت الزيتون على معدة فارغة في الصباح إلى جانب بعض العقاقير، بما في ذلك أدوية السكري ومميعات الدم، وذلك لأنه يتداخل معها، وبالتالي فإنه يؤثر سلبًا على فعاليتها بالجسم.

انخفاض ضغط الدم ومخاطره الصحية

أوضح الاستشاري أن تناول زيت الزيتون على الريق يتسبب في انخفاض ضغط الدم، وبالتالي فإنه يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الإنسان، في حالة إذا كان يعاني في الأساس من الضغط المنخفض.