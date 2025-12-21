الرياض - كتبت رنا صلاح - يقوم الكثير من الأشخاص بتناول الشاي الأخضر يوميًا، دون أن يعلموا بأن الإفراط في تناول الشاي الأخضر يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالمادة البيضاء في المخ، وخاصة عند كبار السن غير المصابين بالخرف، وذلك ما وجدته دراسة أجراها باحثون في جامعة كانازاوا باليابان.

دراسة حديثة تكشف مفاجأة بشأن تأثير الشاي الأخضر على وظائف المخ.. لن تتوقع

في الغالب ترتبط إصابات المادة البيضاء في المخ، التي تدل على مرض الأوعية الدموية الصغيرة، بالتدهور المعرفي والخرف الوعائي ومرض الزهايمر، وبحسب “مديكال إكسبريس”، اكتشف الباحثون أن تناول 3 أكواب كل يوم من الشاي الأخضر ارتبط بأكبر فائدة للمخ، وفي الدراسة، تم جمع البيانات بين عامي 2016 و2018، من بينها التقييمات الغذائية وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والتقييمات المعرفية لـ 8766 مشاركاً، التي تكون أعمارهم 65 عاماً وأكثر، وتم تصنيف تناولهم للشاي الأخضر إلى 4 فئات: 0-200 مل، و201-400 مل، 401-600 مل، وأكثر من 601 مل.

تأثير الشاي الأخضر على وظائف المخ

والجدير بالإشارة أن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أتاحت بيانات عن حجم آفات المادة البيضاء، وحجم الحصين، وحجم الدماغ الكلي، وقام الباحثون باستبعاد المشاركين الذين يعانون من ضعف الإدراك الخفيف، أو الخرف، وبالتالي تسبب في تضييق المجموعة النهائية إلى 8766 فرداً.

المادة البيضاء للمخ

تم اكتشاف أن الذين يستهلكون 600 مل من الشاي الأخضر كل يوم لديهم حجم أقل من آفات المادة البيضاء بنسبة 3%، مقارنة بـ 200 مل أو أقل، وعند الأشخاص الذين يستهلكون 1500 مل كل يوم من الشاي الأخضر أحجام أقل من آفات المادة البيضاء بنسبة 6% من المجموعة المرجعية.

ويذكر أنه لم يتم ملاحظة أي ارتباطات كبيرة بين تناول الشاي الأخضر وحجم الحصين أو إجمالي حجم الدماغ، ولم يؤثر استهلاك القهوة بشكل كبير على حجم العناصر الثلاثة التي تم قياسها في المخ، ووجدت النتائج أن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الشاي الأخضر، يمكنها أن تخفف من تلف الأوعية الدموية وتعزز صحة الدماغ.