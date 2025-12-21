الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر السحلب من المشروبات الشتوية الشهيرة المفضلة لدى العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وذلك لمذاقه اللذيذ علاوة على أنه يمنح الجسم شعور بالدفء، وعلى الرغم من ذلك يجب على بعض الأشخاص الابتعاد عنه، وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل من خلال فقرات المقال.

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول السحلب.. هذا ما يحدث للجسم

الأشخاص الممنوعون من تناول السحلب

هناك مجموعة من الأشخاص ممنوعون من تناول السحلب وهم:

مرضى السكري

يؤثر الإفراط في تناول السحلب بالسلب على مرضى السكري، نظرًا لأنه يحتوي على السكر والدقيق والنشا، ويمكن أن تسبب هذه المكونات ارتفاع سكر الدم.

الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن

ينبغي على الأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم الحذر من شرب السحلب لأنه قد يتسبب في زيادة الوزن، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

الحوامل

ينبغي على النساء الحوامل الابتعاد عن شرب السحلب لتجنب لزيادة الوزن والإصابة بسكري الحمل.

الأطفال

ينبغي إبعاده عن الأطفال، نظرًا لأنه منخفض في القيمة الغذائية ويضعف الجهاز المناعي ويعرضهم للإصابة بالسمنة المفرطة وتلف الأسنان.

فوائد تناول السحلب

هناك العديد من الفوائد التي يتمتع بها مشروب السحلب وهي:

يكافح التوتر.

غني بمضادات الأكسدة.

يعزز صحة العظام.

يساعد على الهضم.

يساهم في التخلص من القرحة.

يحسن صحة العيون.

يعزز صحة الجلد.

الإفراط في شرب السحلب

أما عن أضرار الإفراط في شرب السحلب فهي: