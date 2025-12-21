الرياض - كتبت رنا صلاح - في حلقه مليئة بالتصريحات الفنية، قالت الفنانة السورية كندة علوش خلال حلقة برنامج "عندك وقت مع عبلة" التي تقدمه الإعلامية عبلة سلامة على قناة أم بي سي مصر، عن عدم إعلان مرضها قائلة "الناس مش ناقصة هموم وفيها اللي مكفيها، فمش لازم أشاركهم همي"

كندة علوش بتصريحات جديدة حول زواجها

وأكدت أنها دائما ما تهتم باولادها أكثر من نفسها "أنا بخاف على اللي حواليا أكثر مني، حتى دلوقتي لما عمرو بيسوق بسرعة بقيت أخاف عليهم".

فيما وصفت كندة علوش زواجها من الفنان المصري عمرو يوسف بالمغامرة المليئة بالتحديات، وخاصة أنهما يمتلكان شغف للنجاح "جوازي من عمرو كان مغامرة صعبة لأن احنا الاتنين عندنا شغف وعايزين ننجح، وتضحياتي في هذه المغامرة اختيار سعيدة بيه".

من جانبه، تستعد كندة علوش لعرض مسلسلها الجديد "ابن النصابة" الذي يعد من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف عمرو زيد وأحمد هشام.

ويشارك في مسلسل "ابن النصابة" نخبه من الفنانين، أبرزهم، كندة علوش، ومعتز هشام، وياسمين العبد، وحمزة دياب، وحازم إيهاب، وإنتصار، وهبة عبد العزيز.