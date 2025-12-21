الرياض - كتبت رنا صلاح - تأكيدا على نجاح الأردن في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إليها عبر الإنترنت، كشف تقرير البنك الدولي لعام 2025 عن تقدم المملكة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية.

الأردن بالمرتبة 21 عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية

حيث صنّف الأردن ضمن الفئة (A)، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، ما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

ووفق التقرير، سجّل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4% على المؤشر، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابع عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدما في ممارسات الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.



وعلى مستوى المحاور التفصيلية، أظهر الأداء الأردني توازنا قويا عبر المجالات الأربعة التي يقيسها المؤشر، وهي أنظمة الحكومة الأساسية والبنية التحتية الرقمية المشتركة (CGSI): بنسبة 89.3%، تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت والبيانات المفتوحة (PSDI): بنسبة 95.2%، المشاركة الرقمية للمواطنين (DCEI): بنسبة 90.1%، ممكنات الحكومة الرقمية (GTEI): بنسبة 91.1%.



ويبرز هذا الأداء تعزيز قنوات المشاركة الرقمية للمواطنين، وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، بما يشمل الاستراتيجيات الوطنية، والتشريعات، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة.



وينظر إلى هذا التقدم كعامل داعم لجاذبية الاقتصاد الأردني، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى دوره في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، في وقت تتجه فيه الاقتصادات عالميا إلى توظيف الحكومة الرقمية كأداة رئيسية للإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية المستدامة.