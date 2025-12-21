الرياض - كتبت رنا صلاح - تبحث الكثير من السيدات والبنات عن طرق طبيعية وآمنة لتطويل الشعر ونعومته للحفاظ على جمالهن لعدم اللجوء إلي استخدام مستحضرات كيميائية تتسبب في تلف الشعر وإجهاده فتوجد بعض من الوصفات المغربية التي ستساعدك على طريقة تطويل الشعر والاعتناء به بشكل يومي والذي سنتعرف عليه في السطور التالية.

الوصفات المغربية الجبارة.. وصفة مغربية لتطويل وتكثيف الشعر وعلاج تساقط الشعر وإنبات الفراغات

وصفة مغربية لتطويل وتكثيف الشعر

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الحبق المفروم ناعم.

٢ بيضة صغيرة الحجم.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار طبق عميق وضعي البيض والعسل والحبق المفروم واخلطيهم جيدا لتختلط المكونات جيدا.

ومن ثم ضعي الخليط على شعرك ودلكيه بشكل خفيف بأطراف أصابعك للوصول إلى فروة الرأس.

قومي بوضع كيسا بلاستيكيا على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو الخاص بك وستلاحظين الفرق في تطويل الشعر وزيادة كثافته

يوصي بتكرار الوصفة مرة كل أسبوع لتحصلين إلي النتيجة المطلوبة.

وصفة الحلبة والحناء لتطويل الشعر

المكونات:

ربع كيلو من الحناء.

خمس ملاعق من الحلبة.

٣ أكواب من الماء.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب ضعي الماء على النار ثم أضيفي الحلبة واتركيها إلى أن تغلي.

صفي الحلبة من الماء واتركي الماء حتى يبرد قليلا.

ومن ثم، قومي بوضع الحناء في ماء الحلبة المصفى ثم اعجني الحنة جيدا حتي تحصلي علي قوام مناسب.

ضعي الحناء على شعرك ودلكيه بشكل خفيف للوصول إلى فروة الرأس حتى أطراف شعرك.

وبعد ذلك، قبعة بلاستيكية على شعرك واتركيه حوالي ٥ ساعات.

اغسلي شعرك جيدا بالماء الدافئ والشامبو الخاص به للتخلص من آثار الحناء على شعرك.

كرري هذه الوصفة مرة في الأسبوع على الأقل لتحصلي على شعر ناعم كالحرير.

والجدير بالذكر أن هذه مجموعة من الوصفات المغربية الطبيعية والآمنة علي الشعر حتى يصبح أكثر نعومة وجمالا يمكنك تطبيقها بسهولة وبمكونات متوفرة لديك لتصبحين أكثر جمالا وتألقا.