الرياض - كتبت رنا صلاح - نقوم في العادة بالقيام بإعادة تسخين الطعام، غير مدركين أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء نظرًا لأن البكتيريا قد تتكاثر عند تسخين الطعام وتبريده وإعادة تسخينه، إلى جانب أن بعض الأطعمة تحتوي مثل الأرز والخضروات ذات الأوراق الخضراء، على بكتيريا يمكنها البقاء على قيد الحياة خلال الطهي وتكون سامة عند إعادة تسخينها.

5 أطعمة احذر تسخينها في المايكروويف

هناك أطعمة لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف أبدًا وهي:

البيض المسلوق

يعتبر البيض مصدر ملييء بالبروتين، ولا بد من تناول البيض المسلوق طازجًا، إذ أكد الخبراء أنه في حالة حفظ البيض المسلوق في الثلاجة، فيجب تناوله باردًا بدلًا من استخدام الميكروويف لتسخينه، ويتسبب إعادة تسخين البيض المسلوق في تراكم الضغط في بياض البيض، ويمكن أن يحدث ذلك أيضًا خلال عملية إعادة التسخين وبالتالي يتسبب في إفساد طبق الميكروويف.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يعتبر فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، والأطعمة الغنية بفيتامين سي حساسة للغاية للحرارة، لذلك يجب التأكد من عدم تسخين الأطعمة في الميكروويف، وعندما تتعرض للحرارة، يقوم فيتامين سي بالتحلل ويتلف، وتتضمن الأطعمة الغنية بفيتامين سي البروكلي والفلفل الحلو والتوت والخضروات الورقية.

الدجاج

يمكن أن يبدو إعادة تسخين الدجاج آمنًا تمامًا، إلا أنه عند تخزين الدجاج في الثلاجة وإعادة تسخينه، فتتأكد الدهون الموجودة في اللحم وتغير التركيب الكيميائي، وتتبخر الرطوبة التي توجد في اللحم وتغير كل من الطعم والملمس، بدلاً من إعادة تسخين الدجاج.

المأكولات البحرية

لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك، إذ يتسبب إعادة تسخين الأسماك بالفرن في تبخر الرطوبة التي توجد فيها وبالتالي يجعل الأسماك جافة جدًا ومطاطية ويجعل هضمها صعبًا، علاوة على أن إعادة تسخين المأكولات البحرية سيكون له آثار ضارة.

شرائح اللحم

والجدير بالذكر، إن إعادة تسخين شريحة اللحم ستفقد قوامها الطري ونكهتها، وعندما يتم حفظها في الثلاجة، تفقد الخطوط نكهتها وبالتالي يجعلها غير لذيذة في اليوم الثاني بعد التسخين، وتكون أجزاء من شريحة اللحم مطبوخة أكثر من اللازم فيما تبقى أجزاء أخرى باردة نظرًا لأن الحرارة لا تنتشر بالتساوي.

خطورة وضع الحليب والأطعمة التي تحتوي عليه في الميكروويف

يعد الحليب من الأطعمة التي لا ينصح بإعادة تسخينها في الميكروويف، خاصة بعد حفظه لفترة في الثلاجة، إذ يمكن أن يؤدي التسخين غير المتساوي إلى تغير طعمه وقيمته الغذائية، كما قد يتسبب في تكاثر بعض البكتيريا الضارة، وينطبق الأمر نفسه على الأطعمة التي يدخل الحليب في مكوناتها مثل الصلصات الكريمية والشوربات، حيث يمكن أن تنفصل مكوناتها وتفقد قوامها الطبيعي عند إعادة تسخينها، مما يجعلها أقل أمانًا وجودة عند الاستهلاك.