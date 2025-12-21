لأنها تختلف عنها بالصيف.. طبيبة: هذه كمية الماء التي تحتاج إليها أجسامنا في الشتاء لا أكثر

الرياض - كتبت رنا صلاح - توصي الطبيبة الروسية الدكتورة ماريا كالوشينا، أخصائية الغدد الصماء، بضرورة شرب حوالي من 0.7 إلى 1.2 لتر ماء في اليوم في موسم البرد، وتجنب محاولة شرب لترين يومياً دون الحاجة الطبيعية، وأشارت الطبيبة إلى أن زيادة شرب الماء دون حاجة الجسم قد تسبب في ارتفاع مستوى ضغط الدم والصداع.

كمية الماء التي تحتاج إليها أجسامنا في الشتاء

تقول الطبيبة الروسية الدكتورة ماريا كالوشينا:

“يحتاج الإنسان في فصل الشتاء في المتوسط، إلى تناول 0.7 – 1.2 لتر في اليوم، أما عن الصيف 1.2 – 1.7 لتر، كما يستطيع لخبير التغذية تحديد الجرعة بدقة أعلى”.

ونصحت الطبيبة بشرب الماء حسب الحاجة، وليس “سكب الكمية المنشودة ومقدارها لتران”، ولا بد أن يفهم كل شخص أن كمية الماء التي ينبغي تناولها في اليوم يتم حسابها بشكل فردي، وتعتمد على نمط حياته ونشاطه وعمله وعوامل أخرى، وتقول:

“بالإضافة إلى ذلك، عند تناول الماء بشكل غير صحيح، يزداد العبء على الكلى ويزداد حجم الدم المتداول؛ وبالتالي قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط في الجمجمة والصداع”.

كيف تحافظ على رطوبتك أثناء الشتاء

يوصى بشرب 7-8 أكواب من الماء بشكل يومي، إذ أن تناول كمية كافية من الماء هو أسهل طريقة للحصول على الترطيب المناسب، وعلى الرغم من ذلك، فإن شرب الماء في فصل الشتاء يمكن ألا يكون شيئًا قد يعجبك، وتوجد طرق أخرى للترطيب، وفيما يلي 5 طرق للبقاء رطبًا في فصل الشتاء: