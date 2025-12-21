العالم اليوم - الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

انتم الان تتابعون خبر الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 ديسمبر 2025 01:21 مساءً - أعلن قائد الأمن الداخلي بريف دمشق في سوريا، العميد أحمد الدالاتي، يوم الأحد، أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية استهدفت تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة داريا.

وأضاف الدالاتي أن العملية، التي نفذتها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استندت إلى معلومات وتحريات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصر الخلية.

وتابع أن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل، واعتقال متزعمها و6 من أعضائها، إضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر متنوعة ومبالغ مالية معدة لتمويل أنشطة إرهابية.

وأشار الدالاتي، إلى أن العملية جرى تنفيذها وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين، مؤكدا أن العملية تعكس مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية.

وقال إن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب ومنع أي تهديد للأمن المجتمعي، وتحقيق السلم والاستقرار.