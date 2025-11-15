تسعى الكثير من النساء للحفاظ على شباب ونضارة بشرتهن، لكن المنتجات التجميلية باهظة الثمن قد لا تمنح النتائج المرجوة، بل قد تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة مع الوقت، لذا فإن اللجوء إلى الطبيعة هو الخيار الأفضل، ومن بين العلاجات الطبيعية الفعالة هناك عشبة مذهلة قد لا يخطر ببالك استخدامها في العناية بالبشرة رغم وجودها في مطبخك، وهي الزعتر البري!

"كنز في بيتك!!".. عشبة سحرية تغنيكِ عن الكريمات غالية الثمن!!.. تحارب التجاعيد وتمنحك بشرة شابة

فوائد الزعتر البري للبشرة ومحاربة التجاعيد

يعتبر الزعتر البري من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن مثل الزنك والنحاس والحديد، إضافة إلى فيتامين ب وفيتامين 5، مما يجعله مثالياً للحفاظ على نضارة البشرة، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يتميز بخصائصه المطهرة التي تحمي البشرة من البكتيريا والالتهابات.

طريقة تحضير وصفة الزعتر البري للبشرة

ضعي ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف مع ملعقتين من شاي بذور الشمر في وعاء

أضيفي نصف كوب ماء مغلي واتركي الخليط منقوعًا طوال الليل

قومي بتصفية السائل وأضيفي إليه عصير نصف ليمونة

نظفي وجهك جيدًا، ثم استخدمي قطعة قطنية مبللة بالمحلول وامسحي بها البشرة

اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ورطبيه

باستخدام هذه الوصفة بانتظام، ستلاحظين فرقًا مذهلاً في نضارة بشرتك واختفاء التجاعيد تدريجيًا، كما ستكون بشرتك صافية.