الرياض - كتبت رنا صلاح - مع دخول فصل الشتاء وتغير الطقس بشكل مفاجئ، تبدأ الكثيرات في ملاحظة جفاف الشعر وفقدانه لنعومته المعتادة، مما يدفعهن للبحث عن حلول طبيعية تعيد الحيوية وتعيد للشعر مظهره الصحي دون اللجوء للمواد الكيميائية، ومن هنا تظهر أهمية الماسكات المنزلية التي تجمع بين البساطة والفعالية، إذ تعتمد على مكونات طبيعية تمنح فروة الرأس الترطيب اللازم وتساعد على تقوية الخصلات بشكل واضح، وبالانتقال بين هذه الوصفات، ستجدين أن بعضها يوفر تغذية مكثفة، بينما يمنحك البعض الآخر نعومة حريرية مناسبة لأجواء الشتاء الباردة.

شعرك هيبقا كتلة جمال في الشتاء.. اكتشفي أقوى 5 ماسكات طبيعية هترجّعله النعومة من أول مرة

ماسك جوز الهند والعسل

يجمع هذا الماسك بين العسل المرطب وزيت جوز الهند الذي يحبس الرطوبة داخل الشعر، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمن يعانون من حساسية فروة الرأس في الشتاء، يُسخن الزيت قليلًا ثم يُمزج مع العسل ليصبح عجينة لينة تُوضع على الجذور والأطراف لمدة قصيرة قبل غسل الشعر.

ماسك ماء الأرز وحليب جوز الهند

يغذي ماء الأرز الشعر بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن، بينما يضيف حليب جوز الهند طبقة ترطيب عميقة تساهم في تقوية الشعر، يُخلط المكونان جيدًا ويوضع الخليط لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة ثم يُشطف بماء بارد.

ماسك الموز والزبادي

يُعد اختيارًا ممتازًا لمن يعانون من قشرة الرأس، حيث يعمل الزبادي كمقشر لطيف ينظف الجذور، بينما يوفر الموز والعسل ترطيبًا ينعش الشعر ويعيد إليه حيويته.

ماسك البيض وزيت الزيتون

يمنح الشعر جرعة كبيرة من البروتين والعناصر المغذية، حيث يحتوي البيض على الحديد والزنك، بينما يقدم زيت الزيتون ترطيبًا طبيعيًا، يُخفق المزيج جيدًا ويوضع لمدة قصيرة قبل غسله بشامبو معطر.