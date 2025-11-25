عقلك مش هيستوعبها…مسن كبير يكشف عن طريقة عبقرية للتخلص من النسيان والوصول إلى مرحلة الذكاء بنسبة 200% 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد النسيان من أكثر المشكلات انتشارا بين الناس في مختلف المراحل العمرية حيث يعاني الكثير من ضعف التذكر وصعوبة التركيز سواء أثناء الدراسة أو في بيئة العمل ويرتبط ذلك غالبا بضغوط الحياة اليومية وكثرة استخدام الأجهزة الذكية التي تستنزف طاقة الدماغ وتقلل من قدرته على الحفظ غير أن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها من خلال اتباع عادات صحية بسيطة تعمل على تنشيط العقل واستعادة النشاط الذهني فالمداومة على أساليب الحياة السليمة تسهم في تعزيز القدرات العقلية وتحسين القدرة على الفهم والاستيعاب بشكل طبيعي ومستمر.

الراحة وتنظيم البيئة المحيطة

تعد الراحة الجسدية والنفسية من العوامل الأساسية التي تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين الأداء العقلي فالنوم الجيد يجدد نشاط الخلايا العصبية ويعزز عملية الحفظ بينما يؤدي السهر وقلة النوم إلى ضعف التركيز وتشتت الانتباه كما أن ترتيب المكان وتنظيمه يلعبان دورا مهما في صفاء الذهن إذ إن البيئة الهادئة والنظيفة تهيئ العقل للتفكير بوضوح وإبداع لذلك ينصح بتقسيم فترات الدراسة أو العمل إلى جلسات قصيرة تتخللها فترات راحة لأن الاستمرار في الجهد دون توقف يرهق الدماغ ويضعف كفاءته مع الوقت.

أسلوب حياة صحي

إن تبني نمط حياة صحي هو الأساس للحفاظ على ذاكرة قوية وعقل نشط فالرياضة اليومية تنشط الدورة الدموية وتزيد من وصول الأكسجين إلى المخ مما يعزز التركيز كما أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة مثل المكسرات والأسماك والخضروات يدعم خلايا الدماغ ويقويها إلى جانب ذلك فإن ممارسة الأنشطة الذهنية كحل الألغاز وتعلم مهارات جديدة تساهم في تنشيط العقل وتحفيز الخلايا العصبية على التواصل بكفاءة أكبر ومع الاستمرار في هذه العادات يمكن لأي شخص أن يحافظ على ذاكرته قوية وعلى نشاطه الذهني في مختلف مراحل حياته.