 أوعى تتجاهلها.. ظهور هذه العلامة على جسمك يشير للإصابة بمرض السرطان.

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد سرطان المعدة أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا على مستوى العالم، لكنه في الوقت نفسه من أصعبها في التشخيص المبكر، نظرًا لتشابه أعراضه الأولية مع اضطرابات الهضم الشائعة، وبينما يميل كثيرون إلى تجاهل العلامات المبكرة واعتبارها مجرد حموضة أو انتفاخ عابر، يحذر الأطباء من وجود إشارات خفية قد تكون مؤشرًا على ورم في مراحله الأولى، ويجب الانتباه لها خصوصًا إذا تكررت أو استمرت لفترة طويلة

5 علامات مبكرة لسرطان المعدة يصعب ملاحظتها

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 علامات تحذيرية مبكرة قد تبدو غير واضحة، بحسب موقع “تايمز ناو”:

1. الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام

يشير الأطباء إلى أن الامتلاء السريع بعد تناول وجبة صغيرة جدًا قد يكون ناتجًا عن تراجع قدرة المعدة على التمدد، وهو عرض قد يحدث عندما تحتل كتلة أو ورم جزءًا من مساحة المعدة.

ورغم أن هذا العرض قد يرتبط بحالات بسيطة مثل التوتر أو التهاب المعدة، إلا أن استمراره أو ترافقه مع فقدان وزن غير مبرر أو ألم في البطن يستوجب استشارة طبية عاجلة.

2. الانتفاخ المستمر أو الإحساس بالضغط داخل البطن

يعتبر الانتفاخ من الأعراض التي كثيرًا ما يُقلل من شأنها، لكن المتخصصين يحذرون من أن الانتفاخ المتكرر أو المفاجئ قد يعكس تصلبًا في جدار المعدة نتيجة نمو غير طبيعي للخلايا، هذا التصلب يؤثر على تمدد المعدة ويسبب:

شعورًا دائمًا بالضيق

امتلاء مستمر

انتفاخًا ملحوظًا قد يجعل البطن يبدو أكبر من المعتاد

وإذا كان الانتفاخ مستمرًا أو يتفاقم بمرور الوقت، فلا بد من تقييم طبي.

3. الغثيان والقيء غير المبررين

رغم أن الغثيان العرضي أمر شائع، فإن الغثيان أو القيء المستمر دون سبب واضح قد يكون علامة مبكرة على سرطان المعدة، خاصة إذا كان الورم يقع في الجزء السفلي منها، مما يؤدي إلى إعاقة مرور الطعام نحو الأمعاء؛ قد تشمل الأعراض:

غثيان متكرر

قيء مستمر

وجود طعام غير مهضوم في القيء

وتزداد أهمية الفحص الطبي إذا تزامن ذلك مع حرقة المعدة أو الشبع السريع.

4. براز داكن جدًا أو ذو لون قطراني

يشير اللون القطراني الداكن للبراز – المعروف طبيًا باسم “ميلينا”، إلى احتمال وجود نزيف داخلي في المعدة، ورغم أن هذا النزيف قد ينتج عن قرحة أو التهاب، فإن تكرر البراز الداكن والرائحة القوية من العلامات التي تستوجب الفحص، لأن السرطان قد يكون أحد أسبابها أي تغير ملحوظ في لون البراز لا يجب إهماله.

5. اضطرابات هضمية تبدو عادية لكنها مستمرة

يؤكد الأطباء أن الحالات المبكرة لسرطان المعدة غالبًا ما تبدأ بأعراض شائعة مثل: