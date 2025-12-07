من أبرزها تنميل الأطراف .. علامات تشير إلى نقص فيتامين ب 12 في الجسم | الأسباب والعلاج

الرياض - كتبت رنا صلاح - مجموعة فيتامينات «ب» أو «Vitamin «B، هي مجموعة من ثمانية عناصر غذائية أساسية ومهمة للحفاظ على صحة الخلايا ونشاط الجسم ، وتصنف هذه المجموعة بأنها الفيتامينات الذائبة في الماء، حيث لا يتم تخزينها بالجسم لفترات طويلة، كما أنها ضرورية لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم، فضلًا عن دورها الأساسي في المحافظة على صحة الأعصاب، وكذلك دورها الهام جدًا للجهاز العصبي، وتم تجميع كل هذه الفيتامينات في مجموعة واحدة بسبب التشابه بين خصائصها ووظائفها، إلا أن من أبرزها فيتامين «ب12»، الذي يعزز قدرة الجسم على انتاج خلايا الدم الحمراء بكامل طاقته، ويعد أيضًا عنصرًا هامًا لتحسين أداء عمل الجهاز العصبي، ويؤدي نقص فيتامين «ب12»، إلى ظهور بعض الأعراض متعلقة بحركة الجسم ووظائفة، ونوضح في السطور التالية أعراض

تظهر بعض الأعراض والعلامات التي تدل على نقص فيتامين «ب12»، ويجب الانتباه إليها، ويتحتم التوجه إلى الطبيب عند ظهورها، ومن ثم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود نسبة مناسبة من فيتامين «ب12»، والذي يؤدي إلى عجز الجسم عن القيام ببعض الوظائف الحيوية، ومن أبرز أعراض نقص فيتامين «ب12» في الجسم:

الترنح وعدم التوازن يؤدي نقص فيتامين «ب12»، إلى حدوث بعض الاضطرابات التي تؤثر على التنسيق والتوازن والكلام، ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم، فيشعر المريض بصعوبة في التوازن، والمشي والتحدث والبلع، والكتابة وتناول الطعام والرؤية، ومن أعراض نقص فيتامين ب 12 هي:

تنميل الأطراف

يعاني البعض من الإحساس بالحرقان أو الوخز في اليدين أو الساقين أو القدمين، أو أجزاء أخرى من الجسم، وعادة ما يكون هذا الإحساس غير مؤلم.

الاعتلال النخاعي

الاعتلال النخاعي؛ هو ضغط على العمود الفقري، يؤدي للإحساس بالألم في الرقبة أو الظهر، أو وخز أو تنميل او ضعف في الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين، كما أنه قد يؤدي أيضًا إلى صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة، مثل تزرير القميص، أو مشاكل في التوازن أو التنسيق، أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

ضعف التوازن

يعتمد توازن الجسم على استقبال الحس العميق، والوظيفة الدهليزية والبصرية وقوة العضلات، وبالطبع فإن نقص فيتامين «ب12»، يسبب ضعف التوازن والسقوط أثناء المشي أو الشعور بعدم التوازن بشكل عام.

طنين الأذن

يؤدي ايضًا نقص فيتامين «ب12»، إلى طنين في الأذن، بسبب تلف الأعصاب الموجودة في القوقعة، وهي بنية مملوءة بالسوائل في الأذن والتي تعتبر حيوية للسمع، ما يؤدي إلى سماع أصوات لا تأتي من مصدر خارجي، ويكون هذا الصوت مثل الرنين أو الأزيز أو الطنين أو الهسهسة أو الخفقان والموسيقى أو الغناء.

أسباب نقص فيتامين «ب12»

ينتج نقص فيتامين «ب12» لأسباب عدة، تشمل الآتي:

أمراض البنكرياس.

نقص في التغذية.

ضمور الغشاء المخاطي للمعدة.

التهابات الأمعاء.

متلازمة زولينجر – إبليسون.

أضطرابات في امتصاص الطعام في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

علاج نقص فيتامين «ب12»

يتم علاج نقص فيتامين «ب12»، من خلال ما يأتي: