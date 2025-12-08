الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير طبية حديثة أن تراكم الغازات داخل البطن يُعد إحدى أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا بين البالغين، إذ لا يقتصر تأثيره على الشعور بالامتلاء أو الانزعاج، بل قد يتطور في بعض الحالات إلى اضطرابات هضمية أكثر حدة، الأمر الذي يدفع الكثيرين للبحث عن طرق فعّالة للتخلص من الانتفاخ والغازات.

مفعوله سحري.. مشروب طبيعي يقضي على غازات البطن والانتفاخ في دقيقة

أسباب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي

وبحسب الأطباء، فإن الانتفاخ ينتج عن مجموعة من العوامل المرتبطة بطبيعة الطعام وطرق تناوله. فبعض المشروبات، وعلى رأسها المشروبات الغازية الغنية بثاني أكسيد الكربون، تؤدي إلى زيادة حموضة المعدة وتحفيز إفراز العصارات الهاضمة، مما يساهم في ارتفاع حجم الغازات داخل الجهاز الهضمي.

كما أوضحت التقارير الطبية أن الإفراط في تناول الحلويات والبقوليات يُعد من أبرز مسببات الغازات، نتيجة حدوث تخمر للسكريات والألياف أثناء عملية الهضم، وهو ما ينتج عنه كميات إضافية من الغازات.

وتشمل المسببات أيضًا منتجات الحليب لدى من يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز، بالإضافة إلى الحبوب المحتوية على الغلوتين التي قد تسبب انتفاخًا لدى بعض الأشخاص.

وأكد المختصون أن أصحاب المشكلات الهضمية المزمنة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ، نتيجة صعوبة هضم أنواع معينة من الأطعمة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى التهابات في الجهاز الهضمي وتزايد تراكم الغازات.

طرق فعّالة للتخلص من الانتفاخ والغازات

وقدّم الأطباء مجموعة من الإرشادات التي تساعد على تقليل الغازات وتحسين عملية الهضم، ومن أبرزها: