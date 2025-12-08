«ممنوع دخول العزاب» !!.. معجزة كريم “بانثينول” هتحقق حلمك مهما كان عمرك فوق الـ70 من اليوم لن تستغني عنها.

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد كريم بانثينول من أهم المنتجات المستخدمة في العناية اليومية بالبشرة لما يقدمه من دعم واضح لتجدد الخلايا بفضل مادة البانثوثينول التي تعمل على تعزيز حيوية الجلد وحفظ مرونته ورفع قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة مما يمنح الوجه مظهرا صحيا وإشراقا طبيعيا كما يساعد الكريم في ترميم الطبقات السطحية المتأثرة بالعوامل البيئية ويعيد للبشرة نعومتها ويقلل آثار التقدم في العمر ليظهر الوجه بمظهر أكثر نضارة وحيوية ويصبح استخدامه خطوة أساسية في روتين العناية للحفاظ على صحة البشرة واستعادة رونقها الطبيعي.

فاعلية كريم بانثينول في الترطيب وتهدئة التهيج

يمتاز كريم بانثينول بفاعلية عالية في تهدئة التهيج الناتج عن التعرض لأشعة الشمس أو تغيرات الطقس إذ يعمل على معالجة جفاف البشرة وتقوية الحاجز الطبيعي للجلد مما يقلل فقدان الرطوبة ويمنح ملمسا ناعما ومتجددا كما يحد من ظهور الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة المبكرة ويجعل البشرة أكثر صفاء وحيوية إضافة إلى خلو تركيبته من المواد المسببة للحساسية مما يجعله مناسبا لمختلف الأعمار ويمنح البشرة دعما دائما ويحافظ على توازنها الطبيعي ويحميها من المؤثرات الخارجية الضارة.

الطريقة المثلى لاستخدام كريم بانثينول

ينصح باستخدام الكريم بعد تنظيف البشرة وتجفيفها برفق ثم وضع كمية مناسبة على أطراف الأصابع وتوزيعها بحركات دائرية لطيفة حتى تمتصها البشرة تماما ويمكن استعماله صباحا ومساء أو عقب التعرض للشمس لتهدئة الاحمرار كما تناسب تركيبته العناية بالمناطق شديدة الجفاف مثل الكوعين والركبتين ومع استمرار الاستخدام تصبح البشرة أكثر نعومة ويتجدد إشراقها الطبيعي بصورة واضحة مما يجعل كريم بانثينول جزءا أساسيا في روتين العناية اليومي ويسهم في الحفاظ على صحة الجلد ورونقه الطبيعي.