الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) عن تفشي واسع النطاق لـ فيروس "نورو" على متن السفينة السياحية الألمانية "عايدة ديفا"، مما أسفر عن تسجيل أكثر من 100 إصابة بين الركاب وأفراد الطاقم.

فيروس نورو يضرب سفينة سياحية ألمانية

وأكدت الهيئة أن التفشي، الذي تم الإبلاغ عنه في 30 نوفمبر، شمل 95 راكباً و 6 من أفراد الطاقم، ما يجعله من أكبر حالات العدوى المبلغ عنها مؤخراً على متن السفن السياحية. وتُعد "نورو" أحد الأسباب الرئيسية لالتهابات المعدة والأمعاء الحادة، وينتشر بسرعة في الأماكن المغلقة.

إجراءات للسيطرة على الفيروس

وفقاً لبيانات التتبع، فإن السفينة، التي ترفع العلم الإيطالي وتشارك في رحلة حول العالم، تتواجد حالياً قرب مدينة كولون في بنما.

من جهتها، وصفت شركة "عايدة كروز"، التابعة لمجموعة "كارنيفال" العالمية، ما حدث بأنه "انتشار لعدوى موسمية نموذجية شائعة في فصل الشتاء"، مشددة على أن السفينة اتخذت إجراءات إضافية مكثفة للحد من تفشي الفيروس، وأن عدد الإصابات بدأ في الانخفاض.

وتشمل الأعراض السائدة التي أبلغ عنها المصابون القيء المفاجئ والإسهال والغثيان والضعف العام.