جدة - نرمين السيد - الأقمار الصناعية

نجحت الصين في تقليص الوقت الذي يستغرقه تصنيع قمر اصطناعي من ستة أشهر تقريبا إلى عشرين يوما فقط، عبر استخدام خطوط إنتاج ذكية.





وذكر "تلفزيون بريكس" اليوم الإثنين، أن شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء المملوكة للدولة والمتخصصة في أبحاث وتطوير الأقمار الصناعية نجحت في تصنيع الأقمار الاصطناعية بأقل قدر من التدخل البشري، وذلك بالاعتماد على الآلات المبرمجة الموجهة في 13 قسما مختلفا. ويقول الخبراء: إنه كان عليهم في الماضي العثور على موظفين متمرسين لتنفيذ مختلف مراحل الإنتاج، إلا أنه مع وضوح المراحل حاليا واعتمادها على التكنولوجيا الرقمية أصبح ممكنا للمبتدئين التعامل معها بسهولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تنجح في تقليص مدة تصنيع القمر الاصطناعي إلى 20 يوما فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.