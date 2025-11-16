الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً تشريعياً غير مسبوق في القوانين المرورية، في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث . ويأتي تعديل نظام المرور السعودي الأخير كأبرز ملامح هذا التوجه، حيث أصدرت القيادة مرسوماً ملكياً بتعديل المادة (74) لترسيخ معايير أكثر صرامة للحد من السلوكيات المرورية الخطرة ثخدحث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المرور السعودي يحذر .. هذه المخالفة الجديد قد نتسبب في ترحيلك على الفور وتغريمك

أبرز المخالفات المشمولة بالتعديلات الجديدة

يحدد التعديل التشريعي الجديد قائمة شاملة بالممارسات المرورية المحظورة التي تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة:

1. تجاوز حدود السرعة الآمنة

القيادة بسرعة تزيد عن 30 كم/ساعة على الطرق التي يحدد أقصى سرعة لها بـ 140 كم/ساعة

تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ساعة على الطرق ذات السرعة القصوى 120 كم/ساعة أو أقل

وتؤكد الأبحاث أن الزيادة الطفيفة في السرعة ترفع معدلات الحوادث المميتة بنسب مخيفة.

2. القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية

يشمل هذا البند تعاطي الكحول أو المخدرات أو الأدوية التي تضر بالقدرة على التركيز والتحكم في المركبة.

3. تجاهل إشارات المرور الحمراء

تُعد هذه المخالفة من أشد الممارسات خطورة لارتباطها المباشر بحوادث الاصطدام عند التقاطعات.

4. السير عكس اتجاه الحركة المرورية

يمثل هذا التصرف تهديداً جسيماً يؤدي في معظم الحالات إلى اصطدامات frontale قاتلة.

5. التجاوز في المناطق المحظورة

مثل المنعطفات والمرتفعات التي تنعدم فيها الرؤية الواضحة.

6. مخالفات مركبات النقل الثقيل

تتضمن تجاوز الحمولة المسموح بها أو مخالفة المواصفات القياسية للأبعاد.

7. تنفيذ أعمال على الطرق دون ترخيص

مما يتسبب في إرباك حركة السير وتعريض مستخدمي الطريق للمخاطر.

8. نقل الركاب في أماكن غير مخصصة

خاصة في الشاحنات والمركبات التجارية.

تصعيد العقوبات مع تكرار المخالفات

يتبنى تعديل نظام المرور السعودي نهجاً تصاعدياً في فرض العقوبات:

عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة: تطبيق الغرامة المالية في حدودها القصوى

عند التكرار للمرة الثالثة خلال نفس العام: يحال المخالف إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بسجده لمدة تصل إلى عام مع مضاعفة قيمة الغرامة

عقوبات خاصة بالمقيمين غير السعوديين

يمنح التعديل الجديد وزارة الداخلية صلاحية ترحيل المقيمين المخالفين ومنعهم من العودة إلى المملكة في حال ثبوت ارتكابهم لمخالفات مرورية جسيمة تهدد الأمن العام. ويتم تنفيذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة.

لماذا تشدد العقوبات على تجاوز الإشارة الحمراء؟

يحظى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء باهتمام خاص في النظام المعدل، نظراً للعواقب الوخيمة المترتبة عليه. فاندفاع السائق لتخطي الإشارة أثناء اللون الأحمر يؤدي إلى تصادمات عنيفة يصعب تفاديها، مما يسبب إصابات بالغة وحوادث مميتة. لذلك جاءت العقوبات المشددة رادعة لأي تهاون في هذا الجانب.

يُعد تعديل نظام المرور السعودي نقلة نوعية في تعزيز الثقافة المرورية، ويعكس التزام المملكة بتحقيق أعلى معايير السلامة على طرقاتها، تماشياً مع رؤية 2030 التي تضع صحة المواطن والمقيم وسلامته في مقدمة أولوياتها.