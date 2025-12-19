الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة WSP الرائدة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية في الشرق الأوسط، عن توفر مجموعة من وظائف شركة WSP في السعودية و الإمارات للعديد من التخصصات الهندسية والإدارية، وذلك للانضمام إلى فرقها المتنوعة في كل من الرياض، دبي، أبو ظبي، والشارقة لعازغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف برواتب خيالية في شركة WSP العالمية في السعودية و الإمارات .. سارع التقديم "مــن هـنــا"

أبرز الوظائف الشاغرة في شركة WSP في السعودية و الإمارات

مسؤول علاقات عامة - مواطن سعودي (الرياض، دوام جزئي من مقر الشركة)

مدير / مساعد واجهات (الانتقال الكامل إلى دبي مطلوب)

مدير العقود (الرياض، دوام جزئي)

مصمم أول لأنظمة التوجيه (الشارقة، الإمارات)

مساعد مدير مشروع - مواطن إماراتي (دبي، الإمارات)

مدير الجودة (الرياض، دوام جزئي)

المدير الفني (الرياض، دوام جزئي)

مهندس تخطيط أول (الرياض)

مهندس موقع أول - مدني (أبو ظبي، الإمارات)

مهندس كهربائي أول - PSK (الرياض)

مفتش لحام - مشروع محطة توليد الطاقة (الرياض)

مدير أول - خدمات استشارية للاستثمار والمعاملات (الرياض)

مدير مشروع أول - PSK (الرياض)

مدير الإنشاءات (الرياض)

مدير المشروع – الإشراف على الطرق والجسور والأنفاق (الرياض)

مهندس كهرباء وميكانيكا - مواطن إماراتي (أبو ظبي)

شريك أعمال الذكاء الاصطناعي - العقارات والمباني (الشارقة)

نبذة عن وظيفة مسؤول العلاقات الحكومية في WSP

تبحث شركة WSP في الشرق الأوسط عن مسؤول علاقات حكومية (GRO) - مواطن سعودي للانضمام إلى فريقها في الرياض. تشمل المهام الرئيسية لهذه الوظيفة دعم العمليات اليومية المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، ومتابعة الوثائق والطلبات الرسمية، والتنسيق مع مختلف المكاتب الحكومية والخاصة لضمان سير العمل بكفاءة عالية.

كيفية التقديم على وظائف شركة WSP

للتقديم على أي من الوظائف المتاحة في وظائف شركة WSP في السعودية و الإمارات، يمكنكم زيارة الرابط التالي عبر منصة LinkedIn ومتابعة خطوات التسجيل والتقديم المباشر:

لماذا الانضمام إلى WSP؟

تعتبر شركة WSP واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الهندسة والاستشارات، وتوفر بيئة عمل مهنية تجمع بين الخبرة العالمية والتطوير المستمر للموظفين، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في بناء مستقبل مهني واعد في السعودية والإمارات.