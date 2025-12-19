الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال البطولة، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بإنجاز المنتخب الأردني لكرة القدم عقب حلوله وصيفاً في بطولة كأس العرب.

آل خليفة يشيد بإنجاز منتخب النشامى في كأس العرب

وتجلّت الهيمنة الآسيوية في هذا الحدث متعدد القارات، بعدما بلغت ستة منتخبات من قارة آسيا الدور ربع النهائي، بزيادة منتخبين عن النسخة السابقة، كما أنهت السعودية والإمارات المنافسات في المركز الثالث المشترك.

وقال الشيخ سلمان: "نيابةً عن أسرة كرة القدم الآسيوية، لا بد أن نُشيد بمنتخب الأردن لوصوله إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه. لقد أظهرت جميع منتخبات الاتحاد الآسيوي عزيمةً كبيرة وقدرةً لافتة على إبراز إمكاناتها، ويمكنها أن تشعر بفخرٍ كبير بما قدمته على مدار 18 يوماً".

وأوضح أن كرة القدم في الأردن حققت تطوراً ملحوظاً، وهو ما يستحق الإشادة بالاتحاد الأردني لكرة القدم على النجاحات التاريخية التي حققها في السنوات الأخيرة، عبر تحقيق أفضل نتيجة في تاريخه بحلوله وصيفاً في كأس آسيا قطر 2023، إلى التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى.

وفي حديثه عن اللجنة المحلية المنظمة والسلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي أيضاً ما عبّر عنه المجتمع الإقليمي، معتبراً نسخة 2025 الأفضل على الإطلاق حتى الآن.

وسجلت بطولة كأس العرب قطر 2025 أرقاما قياسية ومعايير جديدة، بعدما تجاوز عدد الحضور الجماهيري حاجز المليون متفرج عقب مباريات ربع النهائي، فيما حطمت مواجهة المجموعة الثانية بين المغرب والسعودية الرقم القياسي للحضور في مباراة واحدة، عندما توافد 78,131 متفرجاً إلى ستاد لوسيل يوم 8 كانون الأول، في مشهد عكس شغفاً جماهيرياً لا يُنكر، قبل أن يتم تحطيم هذا الرقم من جديد في المباراة النهائية بحضور 84,517 متفرجا.

وأضاف الشيخ سلمان: "تحتل كرة القدم مكانةً خاصة في قلوب وعقول مجتمع كرة القدم العربي، ويُعزى العامل الحاسم وراء الأرقام القياسية الجديدة للحضور الجماهيري إلى البنية التحتية المتطورة لكأس العالم في قطر".

وتابع: "إن الحماس والحيوية اللذين شهدناهما في قطر يشكلان دليلاً حقيقياً على التميّز التنظيمي الذي قدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة، والسلطات القطرية، ولذلك لا بد من منحهم تقديراً كبيراً على تقديم أفضل نسخة على الإطلاق حتى الآن، نسخة ستُسهم في تعزيز الأسس لمزيد من النجاحات في المستقبل".