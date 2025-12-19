تحذير دولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان

تحذير دولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودانحذرت المنظمة الدولية للهجرة, اليوم, من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار تصاعد أعداد النازحين داخليا, مؤكدة على أن السودان يشهد أكبر موجة نزوح داخلي في العالم حاليًّا حيث بلغ عدد النازحين نحو 3ر9 مليون شخص.

وأكد رئيس بعثة المنظمة في السودان، محمد رفعت، متحدثا من مدينة بورتسودان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف على أن الأحداث التي شهدتها ولاية شمال دارفور منذ 25 أكتوبر الماضي لا سيما في مدينة الفاشر، تسببت في فرار أكثر من 109 آلاف شخص نحو المناطق المجاورة، ملفتًا إلى أن التحديات الأمنية واللوجستية باتت تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.

وأعرب المتحدث عن مخاوفه من تفاقم الأوضاع في كردفان، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة موجات نزوح متسارعة بلغت أكثر من 50 ألف شخص منذ أواخر أكتوبر الماضي، أغلبهم من النساء والأطفال، رغم التهديدات التي تواجههم أثناء النزوح.

وحذر محمد رفعت من أن "استمرار القتال في ولاية كردفان قد يحولها إلى فاشر جديدة، خاصة مع اتساع رقعة النزوح وتزايد المخاطر على المدنيين".

وفي السياق ذاته، حذر من أن التراجع الكبير في التمويل الإنساني الذي تعاني منه المنظمة أجبرها على خفض الدعم لعدد من برامجها الإنسانية وإغلاق العديد من المرافق الصحية إلى جانب تسريح مئات الموظفين رغم الزيادة الكبيرة في حجم الاحتياجات داخل السودان التي ارتفعت من 27 مليون شخص يحتاج للمساعدة خلال العام الماضي إلى 33 مليونًا هذا العام.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة عن "فجوة تمويلية واسعة" في الاستجابة الإنسانية بالسودان، حيث تبلغ نسبة تمويل أنشطة المنظمة داخل السودان 53 في المائة فقط من المبلغ المطلوب في ظل خفض الدول المانحة مساهماتها بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعد من أكبر الممولين للمنظمة.

وطالب رفعت المجتمع الدولي ببذل الجهود اللازمة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية، مشددا على ضرورة تعزيز التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية في السودان وحماية النازحين خاصة النساء والأطفال.