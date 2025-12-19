العالم اليوم - غوارديولا يعلّق على تقارير بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي

انتم الان تتابعون خبر غوارديولا يعلّق على تقارير بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 ديسمبر 2025 09:23 مساءً - قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجمعة، إن رحيله عن الفريق "ليس مطروحا على الطاولة" في الوقت الحالي، إذ يركّز على استعادة لقب الدوري الممتاز.

ويرتبط غوارديولا (54 عاما) بعقد مع النادي حتى نهاية موسم 2026-2027، لكن التقارير أشارت إلى أن إدارة سيتي تدرس أسماء بديلة في حال قرر المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني المغادرة مع نهاية الموسم الحالي.

ويُعدّ الإيطالي إنتسو ماريسكا، المساعد السابق لغوارديولا ومدرب تشلسي الحالي، من أبرز المرشحين لتولي المهمة، حسب تقارير إعلامية.

ولم يُظهر غوارديولا، خلال حديثه للصحفيين الجمعة، أي مؤشر على قرب نهاية حقبته مع سيتي العائد للمنافسة على الألقاب الكبرى بعد موسم مخيب العام الماضي.

وسيتمكن سيتي من اعتلاء صدارة الدوري، ولو لساعات معدودة، في حال فوزه على ضيفه وست هام المتعثر السبت.

كما وضع الفريق قدما في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني 2-1 في العاصمة الإسبانية مطلع الشهر، وحجز الأربعاء مكانه في نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال غوارديولا متحدثا عن مستقبله: "النادي يجب أن يكون مستعدا، لكن هذا الموضوع ليس مطروحا الآن".

وأضاف: "أتفهم السؤال عند نهاية العقد، لكن كما قلتم تماما، لديّ 18 شهرا، وأنا سعيد للغاية ومتحمس لتطور الفريق ووجودي هنا".

ويحتل سيتي المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، بعد سلسلة من 6 انتصارات تواليا في جميع المسابقات.

ورأى غوارديولا أن فريقه الشاب بحاجة للتحسن إذا أراد مجاراة الفرق السابقة التي أحرز معها ستة ألقاب دوري خلال نحو عشر سنوات في سيتي.

وقال: "حتى عندما لم تكن النتائج جيدة، قلت إن هناك العديد من الأمور الإيجابية. في طريقة لعبنا، ما زلنا لسنا بالمستوى المطلوب للتنافس على الألقاب، لكن هناك هامش للتطور، وهذا أمر جيد".

وأكد غوارديولا غياب العديد من عناصره أبرزهم الإسباني رودري، الحائز على الكرة الذهبية عام 2024، والبلجيكي جيريمي دوكو وجون ستونز عن مواجهة وست هام.