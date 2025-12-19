الرياض - كتبت رنا صلاح - استعد لرحلة مميزة مع عروض نهاية العام من الطيران السعودي، حيث نقدم لك فرصة لا تفوّت لاكتشاف وجهات عالمية بأسعار مذهلة . سواء كنت تخطط لزيارة أوروبا أو آسيا أو وجهات عربية، استمتع بأفضل الصفقات لجعل رحلتك أكثر راحة وفائدة وجمع المكافآت أثناء سفرك ساضشش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض نهاية العام من الطيران السعودي - احجز ووفّر الآن على هذه الرحلات

صفقات مميزة إلى ألمانيا

الرياض (RUH) إلى فرانكفورت (FRA) | الاثنين 22 ديسمبر - الاثنين 5 يناير | من SAR 2,377 | ذهاب وعودة

الدمام (DMM) إلى ميونخ (MUC) | الخميس 25 ديسمبر - السبت 3 يناير | من SAR 2,461 | ذهاب وعودة

جدة (JED) إلى فرانكفورت (FRA) | الخميس 15 يناير - الثلاثاء 20 يناير | من SAR 4,792 | ذهاب وعودة

الرياض (RUH) إلى ميونخ (MUC) | الخميس 8 يناير - الجمعة 16 يناير | من SAR 5,812 | ذهاب وعودة

تنويه: الأسعار تعتمد على عمليات البحث خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد تختلف عند الحجز.

وجهات لا تفوت إلى القاهرة

جدة (JED) إلى القاهرة (CAI) | السبت 27 ديسمبر - الأربعاء 7 يناير | من SAR 483 | ذهاب وعودة

الرياض (RUH) إلى القاهرة (CAI) | الاثنين 22 ديسمبر - الجمعة 30 يناير | من SAR 919 | ذهاب وعودة

المدينة المنورة (MED) إلى القاهرة (CAI) | الأربعاء 31 ديسمبر - الثلاثاء 27 يناير | من SAR 958 | ذهاب وعودة

الدمام (DMM) إلى القاهرة (CAI) | الأحد 11 يناير - الأحد 18 يناير | من SAR 971 | ذهاب وعودة

أبها (AHB) إلى القاهرة (CAI) | الاثنين 22 ديسمبر - الخميس 22 يناير | من SAR 1,061 | ذهاب وعودة

الدوحة (DOH) إلى القاهرة (CAI) | الأربعاء 24 ديسمبر - الأحد 28 ديسمبر | من SAR 1,095 | ذهاب وعودة

عروض إلى بوكيت

باريس (CDG) إلى بوكيت (HKT) | الثلاثاء 23 ديسمبر - الأربعاء 31 ديسمبر | من SAR 6,874 | ذهاب وعودة

الدمام (DMM) إلى بوكيت (HKT) | الخميس 8 يناير - الأربعاء 14 يناير | من SAR 7,130 | ذهاب وعودة

أبها (AHB) إلى بوكيت (HKT) | السبت 20 ديسمبر - الأربعاء 31 ديسمبر | من SAR 5,101 | ذهاب وعودة

الجوف (AJF) إلى بوكيت (HKT) | الجمعة 2 يناير - الاثنين 12 يناير | من SAR 5,973 | ذهاب وعودة

جازان (GIZ) إلى بوكيت (HKT) | الثلاثاء 30 ديسمبر - الثلاثاء 13 يناير | من SAR 7,134 | ذهاب وعودة

رحلات إلى جنيف

جدة (JED) إلى جنيف (GVA) | الخميس 15 يناير - الأحد 1 فبراير | من SAR 3,098 | ذهاب وعودة

الرياض (RUH) إلى جنيف (GVA) | الجمعة 19 ديسمبر - الاثنين 29 ديسمبر | من SAR 3,360 | ذهاب وعودة

عروض السفر إلى دبي

الرياض (RUH) إلى دبي (DXB) | الجمعة 2 يناير - الاثنين 5 يناير | من SAR 594 | ذهاب وعودة

جدة (JED) إلى دبي (DXB) | السبت 17 يناير - السبت 24 يناير | من SAR 983 | ذهاب وعودة

المدينة المنورة (MED) إلى دبي (DXB) | السبت 20 ديسمبر - الثلاثاء 23 ديسمبر | من SAR 1,220 | ذهاب وعودة

الدمام (DMM) إلى دبي (DXB) | السبت 20 ديسمبر - الأحد 21 ديسمبر | من SAR 1,403 | ذهاب وعودة

لندن (LHR) إلى دبي (DXB) | الجمعة 9 يناير - الأربعاء 14 يناير | من SAR 2,556 | ذهاب وعودة

باريس (CDG) إلى دبي (DXB) | السبت 10 يناير - الأحد 18 يناير | من SAR 7,704 | ذهاب وعودة

رحلات إلى مانيلا

جدة (JED) إلى مانيلا (MNL) | الأربعاء 14 يناير - الأربعاء 11 فبراير | من SAR 2,305 | ذهاب وعودة

الرياض (RUH) إلى مانيلا (MNL) | السبت 17 يناير - الجمعة 26 يونيو | من SAR 2,825 | ذهاب وعودة

بيشة (BHH) إلى مانيلا (MNL) | الأربعاء 7 يناير - الأربعاء 4 مارس | من SAR 3,040 | ذهاب وعودة

الدمام (DMM) إلى مانيلا (MNL) | الأحد 11 يناير - الخميس 26 فبراير | من SAR 3,049 | ذهاب وعودة

أبها (AHB) إلى مانيلا (MNL) | الخميس 15 يناير - الخميس 12 مارس | من SAR 3,256 | ذهاب وعودة

تبوك (TUU) إلى مانيلا (MNL) | الخميس 15 يناير - الجمعة 30 يناير | من SAR 4,194 | ذهاب وعودة

الأسئلة الشائعة حول حجز الرحلات

كيف أصحح اسم مسافر أخطأت في كتابته؟

يرجى التواصل مع مكتب مبيعات السعودية أو الاتصال بخدمة العملاء لتعديل الاسم.

كم عدد المسافرين المسموح بالحجز لهم في سجل واحد؟

يمكنك حجز حتى 9 مسافرين بالغين أو أطفال، مع إمكانية إضافة رضيع لكل مسافر بالغ.

ما هي مدة شراء التذاكر للرحلات الداخلية والدولية؟

للرحلات الداخلية: ساعتان كحد أقصى بعد إنشاء الحجز. للرحلات الدولية: تعتمد على درجة الخدمة ومكان انطلاق أول رحلة.

ما طرق الدفع المتاحة داخل وخارج المملكة؟

داخل المملكة: سداد، بطاقة مدى، وبطاقات الائتمان فيزا، ماستركارد، أمريكان إكسبرس. خارج المملكة: بطاقات الائتمان فيزا، ماستركارد، أمريكان إكسبرس.

هل يمكن الدفع نقدًا أو عن طريق وكيل سفر؟

نعم للدفع نقدًا عبر مكاتب السعودية لكن ستفقد الخصم الإلكتروني. لا يمكن الحجز عبر وكلاء السفر للحجوزات الإلكترونية.

هل يجب أن يسافر حامل البطاقة الائتمانية؟

نعم، وفي حال عدم سفر صاحب البطاقة، يجب وجود تفويض رسمي لاستخدام البطاقة من البنك المصدر.

ما هو سجل الحجز؟

هو الرقم التعريفي للحجز، ويحتوي على خطوط السير، أسماء المسافرين، وسائل الاتصال، وأرقام التذاكر.

أين أجد التذكرة الإلكترونية بعد الدفع؟

بعد الدفع، ستصل رسالة نصية ورقم التذكرة مع إيصال إلى بريدك الإلكتروني.

ما مدة صلاحية التذكرة الإلكترونية؟

صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ الإصدار للرحلات الداخلية والدولية، إلا إذا نصت التذكرة على خلاف ذلك.

ما المعلومات المطلوبة لإتمام الحجز؟

للرحلات الداخلية: اسم المسافر بالإنجليزية، رقم الهوية/الإقامة، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني. للرحلات الدولية: اسم المسافر حسب جواز السفر، رقم الجواز ومكان الإصدار، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

كيف أحجز رحلتي؟

اختر وجهة الإقلاع والوصول من الصفحة الرئيسية وابدأ الحجز بسهولة.

ماذا أفعل إذا لم أستلم التذاكر الإلكترونية؟

تواصل مع الدعم الفني لموقع "السعودية" لحل المشكلة.

ما الطريقة الصحيحة لإضافة أسماء المسافرين؟

يجب كتابة الاسم بالضبط كما هو مذكور في بطاقة الهوية أو جواز السفر لتجنب أي مشاكل أثناء السفر.