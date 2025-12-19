أخبار اليمن : طوفان يمني نصرةً للقرآن وفلسطين

طوفان يمني نصرةً للقرآن وفلسطينشهدت العاصمة صنعاء اليوم، طوفانا بشريا غاضبا انتصارا لأقدس المقدسات القرآن الكريم ورفضًا واستنكارا للإساءات الأمريكية والصهيونية لكتاب الله، تحت شعار "نفير واستنفار.. نصرة للقرآن وفلسطين".

واعتبرت الحشود المليونية في المسيرة، جريمة الإساءة للقرآن الكريم عدوانا سافرا على أقدس المقدسات على وجه الأرض، وتحديا واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم في أنحاء العالم.. مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس مستوى الحقد والكراهية والعداء الذي يحمله المشروع الأمريكي الصهيوني تجاه الإسلام والمسلمين.

وأكدت أن هذه الجريمة لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وتمسكا بالقرآن، والسير على نهجه القويم في مواجهة أعداء الله ورسوله والإسلام والمسلمين.

ودعت شعوب الأمة العربية والإسلامية للانتصار لكتاب الله والمقدسات والخروج في مظاهرات غاضبة للتنديد والرفض للإساءات الأمريكية والصهيونية للقرآن الكريم، ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع أي دولة تسيء للمقدسات الإسلامية كأقل واجب.

وخلال المسيرة، أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، إلى أن الشعب اليمني كان في طليعة من ينتصر لكتاب الله، ومن يقف ضد الأعداء.

وأشاد بالحشد الكبير والمشاركة العلمائية إدانة للجريمة الأمريكية للقرآن الكريم.. مؤكدا على أهمية استمرار هذه الفعاليات نصرة لكتاب الله ونصرة لإخواننا في غزة وفلسطين في الوقت الذي يهين أحفاد القردة والخنازير كتاب الله فيما الأمة العربية والإسلامية مشغولة بكرة القدم والمسارح والملاهي وكأن كتاب الله لا يعنيهم في شيء.

وأوضح أن المواقف المشرفة للشعب اليمني هي مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلام "أني لأجد نفس الرحمان من ها هنا".

وقال مفتي الديار "ها هو نفس الرحمن ينتصر لكتاب الله في مواجهة الطاغوت أمريكا وإسرائيل".. مؤكدا أنه لن يقف أمام أمريكا إلا رجال الله الذين تشبعوا بمعاني القرآن الكريم.

وأكد بيان صادر عن المسيرة، أن ما يتعرض له القرآن الكريم وهو أقدس مقدسات الإسلام من حملات إساءة متكررة وممنهجة، هو جزء من الحرب اليهودية الصهيونية الشاملة التي تستهدف الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، والتي تتزعمها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ويتبعهم في ذلك أولياء الشيطان الرجيم.

وأوضح أن هذه الإساءات تأتي في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني، جرائمه اليومية في فلسطين واعتداءاته على لبنان، واستباحته لسوريا، وتهديداته لليمن، ومؤامراته على كل المنطقة بدعم أمريكي وبريطاني في ظل تخاذل وتأمر عربي وصمت وتواطؤ عالمي.

وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني خرج اليوم في هذه المسيرات المليونية الغاضبة ليعلن موقفه الإيماني المنطلق من هويته الإيمانية التي شرفه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال (الإيمان يمان والحكمة يمانية).

وأضاف "ومن منطلق هذا الإيمان وهذه الحكمة خرجنا لنسمع كل العالم صوتنا الرافض والغاضب لكل الإساءات الأمريكية والصهيونية المتكررة للقرآن الكريم وللمقدسات، ولنؤكد على ثبات موقفنا الإيماني في مساندة الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، وكذا جهوزيتنا العالية واستنفارنا واستعدادنا للجولة القادمة من الصراع مع الأعداء، ومواجهة كل مخططاتهم ومؤامراتهم التي تستهدف ديننا وأمتنا وبلدنا وشعبنا وكل المنطقة".

وأكد الاعتصام بحبل الله المتين، والتمسك بكتابه العظيم القرآن الكريم مصدر عزتنا وكرامتنا وسبيل نجاتنا في الدنيا والآخرة.. معلنا الرفض القاطع والواضح لأي إساءة أو استهداف له.

وحمل البيان الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا والعدو الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن هذه الإساءات المتكررة، التي تعكس حقدهم الشديد وعداوتهم الصريحة للإسلام والمسلمين، وتنسجم مع سجلهم الإجرامي الحافل بالعدوان، والاحتلال، وانتهاك الحرمات، وقتل الأبرياء والأنبياء بغير حق.

كما أكد "أننا لن نسكت أو نسمح أن تمر هذه الإساءة تحت أي غطاء خادع مثل حرية التعبير أو غيرها من العناوين الكاذبة، خاصة وأن هذه العناوين كلها تسقط أمام أي انتقاد لجرائم العدو الصهيوني في أمريكا ودول الغرب الكافر، ولا تبقى لتلك الحرية الكاذبة أي أثر يذكر إلا للإساءة لله ولكتابه الكريم ولأنبيائه ورسله، ولا شيء مقدس عندهم فعلاً سوى اليهود الصهاينة".

ودعا بيان المسيرة، الأمة الإسلامية إلى "التحرك والاستنفار للتعبير عن الغضب الشديد والرفض القاطع تجاه هذه الجريمة النكراء التي تستهدف أقدس مقدسات الإسلام.. داعيا لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية حتى لا نكون شركاء في إجرامهم".

وخاطب أبناء الأمة الإسلامية: "إن في هذا القرآن ذكركم وشرفكم وعزكم ونجاتكم في الدنيا والآخرة قال تعالى (وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)، فإذا لم تغضبوا لدينكم ومقدساتكم وقرآنكم فعلى ماذا ستغضبون؟ وإذا لم يكن لكم موقف اليوم فمتى؟ إن تخليكم عن شرفكم وعزتكم سيجعلكم أحط الأمم وأشقاها، وأن سكوتكم سيعرضكم لسخط الله وغضبه، ويجعلكم تستحقون الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة".

كما أكد البيان الاستمرار على خط الإيمان والجهاد، والثبات على الموقف المحق والمشرف المساند للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، والاستعداد والجهوزية العالية للجولة القادمة من الصراع مع الأعداء، ومواجهة كل مخططات الأعداء من الكفار والمنافقين التي تستهدف بلدنا وشعبنا وكل المنطقة، متوكلين في ذلك على الله ومستجيبين له بإعداد العدة بكل ما أوتينا من قوة، وبالتحشيد والتعبئة وبالفعاليات والمسيرات والوقفات، ومختلف الأنشطة الرسمية والشعبية وبالإنفاق في سبيل الله، والتحرك الشامل دون كلل ولا ملل حتى النصر بإذن الله.

وأدان بأشد العبارات صفقة الغاز المشينة الأكبر في تاريخ العدو - كما وصفها قادته - والتي عقدتها السلطة المصرية مع كيان العدو الصهيوني وكأنها مكافأة له على ما فعله بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكذا لإفصاحه عن نواياه العدوانية تجاه مصر وبقية الدول العربية والإسلامية بمخطط إسرائيل الكبرى.

ودعا البيان إلى إلغاء هذه الصفقة فوراً، وعدم الإساءة لتاريخ مصر وجهاد الشعب المصري ضد كيان العدو الصهيوني المجرم، خاصة أنها صفقة ستدر عليه الكثير من الأموال، ولا شك أنه سيسخر تلك الأموال في استهداف مصر أولاً ثم بقية الدول العربية والإسلامية ثانياً.