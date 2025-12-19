أخبار اليمن : إعفاءات كبرى.. خبر سار للسائقين من صنعاء

إعفاءات كبرى.. خبر سار للسائقين من صنعاءأعلنت وزارة الداخلية ممثلة بشرطة المرور عن إعفاءات تُعد الأكبر في تاريخ العمل المروري في الجمهورية اليمنية تصل إلى ثلاثة ملايين مخالفة مرورية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاعفاءات تضمنت جميع المخالفات المرورية المرتكبة حتى نهاية العام 2020م، بالإضافة إلى إعفاء 80 بالمائة من رسوم المخالفات المرورية المرتكبة من بداية عام 2021م وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025م.

وأكدت أن عدد المخالفات المعفية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين مخالفة مرورية من أصل ثلاثة ملايين و800 ألف مخالفة مقيدة في النظام المروري، انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية، وحرصاً على التخفيف من الأعباء المتراكمة عن كاهل المواطنين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الإعفاءات شملت رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة التسيير (كرت الملكية)، والاكتفاء بسداد رسوم آخر سنة فقط، في خطوة تعكس حرص القيادة على إنهاء التراكمات السابقة وفتح صفحة جديدة بين السائقين وشرطة المرور، وبما يشكل تخفيفاً حقيقياً وملموساً عن المواطنين، ويمنحهم فرصة عادلة لتصحيح أوضاعهم المرورية دون أعباء مالية مرهقة.

وأكدت أن هذه الإجراءات ليست مجرد تخفيضات، بل هي قرار وطني إنساني يهدف إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع، ورفع المعاناة عن شريحة واسعة من أبناء الشعب، وتهيئة الوضع لمرحلة جديدة من التعامل الصادق سعياً نحو تحقيق بيئة مرورية آمنة.

ودعت شرطة المرور كافة السائقين إلى المبادرة والاستفادة من هذه الإعفاءات الكبيرة خلال المدة المحددة بـ 90 يوماً ابتداءً من الأحد الأول من شهر رجب 1447هـ، الموافق 21 ديسمبر 2025م، مؤكدة الجاهزية الكاملة لإدارات المرور في جميع المحافظات.

وذكرت أنها أتاحت الاستعلام عن المخالفات عبر تطبيق "شرطة المرور اليمن"، والسداد عبر المحافظ الإلكترونية المعتمدة في منصة e - sadad، وهي (موبايل موني - جوالي - جيب - فلوسك - كاش - يمن والت - ون كاش - سبأ كاش)، كما أتاحت خدمة تجديد الكروت الآلية عبر التطبيق المروري المشار إليه والموقع الإلكتروني للمرور https://trye.gov.ye.

وخصصت شرطة المرور الأرقام التالية للرد على أي استفسارات أو توضيحات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

- 771980086

- 774069501

- 777303944

والرقم التالي للشكاوى أو التظلمات:

- 777882960

وبينت أنه في حال عدم المبادرة للاستفادة من الإعفاءات خلال المدة المحددة سيحُرم الشخص من هذه العروض المؤقتة، وستُقيد عليه المخالفات والتجديدات برسومها السابقة قبل القرار فور انتهاء مهلة التصحيح ولن يكون هناك استثناء لأحد مهما كانت المبررات.

