الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار التطوير المستمر لمنظومة التعليم ورفع كفاءة توزيع الكوادر داخل المدارس، أعلنت إدارة تعليم الرياض عن بدء استقبال طلبات التقاعد المبكر للمعلمين في الرياض والمعلمات ممن أكملوا 25 عامًا في الخدمة، وذلك عبر نظام فارس للخدمات الذاتية . وقد لاقى القرار تفاعلًا واسعًا بين منسوبي التعليم، خصوصًا أنه يمنح الموظفين فرصة التخطيط المبكر لمرحلة ما بعد العمل، مع ضمان سير الإجراءات وفق ضوابط وزارة التعليم زهموم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة التعليم السعودية تعلنها صراحة .. التقاعد المبكر متاح لمن أكملوا هذه المدة في الخدمة

طريقة التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس

أوضحت إدارة التعليم أن جميع خطوات طلب التقاعد المبكر للمعلمين في الرياض تتم رقميًا حصريًا من خلال نظام فارس دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حضوريًا. وتشمل عملية التقديم ما يلي:

دخول المعلم أو المعلمة إلى حسابه الشخصي في نظام فارس.

اختيار خدمة "طلب تقاعد مبكر" من قائمة الخدمات الذاتية.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة.

إرفاق ما يثبت إكمال 25 عامًا من الخدمة الفعلية في الوظيفة التعليمية.

إرسال الطلب ليتم مراجعته من قِبل الجهة المختصة ثم تحويله لإدارة شؤون الموظفين لإنهاء الإجراءات الرسمية.

هذا التحول الرقمي يسهم في تسريع المعاملات وتقليل الوقت والجهد على الموظفين، ويضمن دقة تنفيذ الخطوات دون أي تعقيدات ورقية.

مواعيد ترك العمل للمتقدمين على التقاعد المبكر

بيّنت إدارة التعليم أن اختيار موعد ترك العمل يخضع لاحتياجات الميدان التعليمي، وأن أمام المتقدمين خيارين رئيسيين:

1. التقاعد بنهاية الفصل الدراسي الأول

هذا الخيار يُمنح عادة للحالات التي لا يترتب على خروجها خلال العام أي عجز في التخصصات، أو في القطاعات التي تمتلك فائضًا يمكن تعويضه بسهولة.

2. التقاعد بنهاية العام الدراسي

وهو الخيار الأكثر تطبيقًا، إذ يمنح المدارس وقتًا كافيًا لإعادة تنظيم الجداول وتوزيع المعلمين، خصوصًا في التخصصات الحرجة التي يصعب سد عجزها خلال منتصف العام.

شروط الموافقة على طلب التقاعد المبكر للمعلمين في الرياض

حددت وزارة التعليم مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها قبل تقديم الطلب، وتشمل:

إكمال 25 سنة خدمة فعلية محسوبة ضمن نظام التقاعد.

تقديم الطلب عبر نظام فارس فقط خلال الفترة التي تحددها إدارة تعليم الرياض.

خلو سجل الموظف من المخالفات أو القضايا الإدارية التي تمنع إنهاء الخدمة.

في حال تقديم الطلب بعد بدء العام الدراسي، يجب الاستمرار حتى نهاية العام إلا إذا قررت الإدارة استثناء ذلك.

الالتزام برفع جميع الوثائق المطلوبة دون نقص أو تأخير.

كما شددت الإدارة على أن أي طلب يُرفع خارج المدة المحددة أو غير مكتمل المستندات سيُرفض نهائيًا دون إعادة النظر فيه.