الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعزز توجهات مدينة الرياض نحو دعم الفئات المجتمعية المختلفة، أعلنت هيئة النقل عن إطلاق مبادرة جديدة تمنح كبار السن تخفيض 50% قطار الرياض والحافلات داخل المدينة . ويأتي هذا القرار ليُسهِم في تقليل تكاليف التنقل على من تجاوز عمره الستين عامًا، مع ضمان حصولهم على تجربة سفر أسهل وأكثر راحة. ومن المقرر الإعلان عن الموعد الرسمي لتفعيل الخصم قريبًا دخمشل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نصف السعر في الرياض .. تخفيض يصل إلى 50٪ على الحافلات والقطارات لكبار للمقيمين بداية من هذا التاريخ

تفاصيل قرار تخفيض 50% قطار الرياض

تشمل مبادرة تخفيض 50% قطار الرياض جميع المواطنين والمقيمين الذين بلغوا الستين أو أكثر، بشرط تقديم الوثيقة الرسمية التي تثبت العمر، سواء كانت الهوية الوطنية أو هوية الإقامة. ويهدف هذا التخفيض إلى تمكين كبار السن من استخدام وسائل النقل العام بتكلفة منخفضة، مع منحهم فرصة أكبر للتحرك داخل العاصمة بكل سلاسة.

شروط الاستفادة من خصم كبار السن في قطار وحافلات الرياض

حتى يحصل المستفيدون على خصم النقل العام، تشترط الهيئة إبراز الهوية أو الإقامة عند شراء التذاكر من مكاتب المحطات. ويؤكد المسؤولون أن الخصم لا يمكن تفعيله مباشرة عبر التطبيقات أو الأجهزة الإلكترونية دون التأكد من الوثائق الرسمية، مما يجعل زيارة المحطة خطوة أساسية للحصول على التخفيض.

خدمات إضافية مرافقة لخصم 50% لكبار السن

حرصًا على توفير بيئة نقل مناسبة، تعمل الجهات المعنية على تجهيز محطات القطار والحافلات بخدمات مخصصة لكبار السن، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق تخفيض 50% قطار الرياض. وتشمل هذه الخدمات:

مكاتب تذاكر مجهزة بالكامل للتعامل مع احتياجات كبار السن.

أماكن جلوس وانتظار مخصصة وقريبة من مواقع الصعود.

أولوية في الدخول أو الانتظار عند الحاجة.

مداخل ومخارج أقرب لتسهيل الحركة وتقليل المسافة التي يحتاج المستفيد لقطعها.

لوحات إرشادية واضحة تساعد الزوار على الوصول إلى أماكن الخصم بسهولة.

موعد بدء تطبيق تخفيض 50% قطار الرياض

حتى الآن لم تكشف الهيئة عن الموعد الرسمي لتفعيل خصم النقل لكبار السن، حيث لا يزال المشروع في مرحلة التجهيز والإعداد النهائي قبل الإطلاق. ومع ذلك، يؤكد هذا النوع من المبادرات حرص الرياض على دعم الفئات التي تحتاج إلى خدمات نقل ميسرة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المدينة المستقبلية.