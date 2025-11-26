الرياض - كتبت رنا صلاح - حين نتحدث عن صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية، فنحن لا نتحدث عن مجرد ناقل جوي، بل عن مؤسسة وطنية تقف في صدارة المشهد، وترفع اسم البلاد في كل مطار تهبط فيه . الخطوط الجوية السعودية ليست شركة نقل فحسب؛ بل رمز لمرحلة حديثة من الريادة، والتوسع، والتحول الاستراتيجي الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، بالتزامن مع رؤية واضحة ترسم مستقبلًا أكثر انفتاحًا وتنافسية واحدة من أبرز ركائز هذا النجاح هي العنصر البشري، وبشكل خاص الطيارين الذين يقودون أسطولًا متطورًا ويتعاملون مع مسؤوليات كبيرة، داخل سماء مزدحمة وبمعايير سلامة لا تقبل التساهل. لذلك، تأتي الوظائف في هذا المجال بمزايا تناسب حجم المهمة، ورواتب تعكس قيمة الكفاءة والخبرة شتزذخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رواتب الطيارين في الخطوط السعودية 2025: تفاصيل وظائف الطيران ومزايا استثنائية للطيارين السعوديين والأجانب

حين نتكلم عن مهنة الطيران، يجب أن نضع في الاعتبار أن المسؤولية ليست مجرد قيادة طائرة، بل قيادة أرواح، وخدمة وطن، وتعامل مع مواقف حرجة تتطلب هدوءًا، تدريبًا، واحترافية.

رواتب الطيارين في الخطوط السعودية

المساعد الطيار يبدأ براتب أساسي يتراوح عادة بين 18,000 و30,000 ريال سعودي شهريًا، وقد يتجاوز ذلك تبعًا للخبرة وساعات الطيران ونوع الطائرات التي يقودها. وهذا الرقم لا يشمل البدلات، فهناك بدل ساعات الطيران، وبدلات الرحلات الدولية، وبدل المبيت خارج المملكة، ما يجعل الدخل أعلى بصورة ملحوظة.

أما قائد الطائرة، فهو في مستوى آخر من المسؤولية والتكليف. الكابتن يحصل على راتب يتراوح بين 45,000 و80,000 ريال سعودي، وقد يصل في فترات الذروة والعمليات المكثفة إلى 100,000 ريال شهريًا. وكل ذلك يعكس قيمة الكفاءة التقنية، وسنوات الخبرة، وإجادة التعامل مع أكبر وأكثر الطائرات تعقيدًا.

مزايا العمل كطيار في الخطوط السعودية

بعيدًا عن الرواتب، هناك مجموعة من الفوائد تجعل هذه الوظيفة من الأكثر طلبًا في العالم العربي:

سكن مؤثث بالكامل أو بدل سكن شهري.

بدل نقل أو خدمات نقل من وإلى المطار.

تغطية كاملة للطعام والمبيت في الرحلات الطويلة.

تذاكر سفر مجانية أو مخفضة للموظف وأفراد أسرته.

تأمين طبي شامل يشمل الأسنان.

إجازات سنوية مدفوعة مع تذاكر للموظفين المقيمين خارج المملكة.

برامج تدريب دولية لضمان أعلى كفاءة ممكنة.

فرص دائمة للترقيات المهنية.

أسطول طائرات متطور

الخطوط السعودية لا تعتمد على نوع واحد من الطائرات، بل تدير مجموعة متقدمة من الطرازات العالمية، من بينها:

Airbus A320 – A321 – A330

Boeing 777 – Boeing 787 (Dreamliner)

ومع خطط توسع مستقبلية تدفع باتجاه تعزيز الأسطول بطرازات أحدث، يصبح التدريب المستمر جزءًا أساسيًا من مسيرة الطيار المهنية داخل الشركة.

كيف تصبح طيارًا في الخطوط السعودية؟

الطريق ليس سهلًا، لكنه واضح:

رخصة طيران تجاري معترف بها دوليًا (CPL/ATPL)

شهادة طبية فئة أولى

إجادة الإنجليزية وفق معايير ICAO

ساعات طيران معتمدة وكافية

دورة الطواقم متعددة MCC

سلسلة اختبارات فنية وطبية ونفسية

تدريب عملي تحت إشراف مدربين معتمدين

الحصول على Type Rating للطراز المطلوب

فرص للمغتربين

لا تتوقف المزايا عند المواطنين فقط، فالخطوط السعودية توفر كذلك للمغتربين: