الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في منظومة الحماية الاجتماعية، كان أبرزها التعديلات الجديدة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والتي تضمنت زيادة الضمان الاجتماعي لعام 1447 لكل من الفرد والعائل . هذه الزيادة جاءت استجابة للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، لتخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود وضمان حياة أكثر استقرارًا وعدلاً لكل مواطن مستحق والحكومة السعودية تؤكد من خلال هذه الخطوة استمرارها في دعم الفئات الأشد احتياجًا ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الأمان المالي للمواطنين يخغسس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مفاجأة ضخمة للمستفيدين .. زيادة 1320 ريال استثنائية في الضمان الاجتماعي تسعد آلاف الأسر في السعودية لهذا السبب

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة زيادات جديدة في معاش الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز قدرة المستفيدين على مواجهة الظروف المعيشية. هذه الزيادة لم تأتِ بصورة عشوائية، بل جاءت بعد دراسة دقيقة لتكاليف المعيشة ومتوسط الأسعار داخل المملكة. وفيما يلي تفاصيل الزيادة المقررة

رفع معاش الضمان الاجتماعي للفرد والعائل

زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى المحتسب للمعاش لجميع المستفيدين.

رفع نصيب العائل من 1100 ريال إلى 1320 ريالًا سعوديًا.

رفع نصيب التابع من 550 ريالًا إلى 660 ريالًا سعوديًا.

الحد الأعلى للدعم الأسري لا يتجاوز 5000 ريال شهريًا للأسرة الواحدة.

دعم إضافي يشمل:

دعم الغذاء بقيمة 84 ريالًا للفرد.

دعم الكهرباء بقيمة 72 ريالًا للفرد.

دعم الحليب للأطفال بقيمة 46 ريالًا للفرد.

بإجمالي دعم إضافي يصل إلى 212 ريالًا شهريًا لكل مستفيد تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الدعم، حيث لم تعد المبالغ موحدة للجميع، بل تراعي حجم الأسرة والدخل الشهري والاحتياجات الخاصة بكل حالة.

هدف الزيادة الجديدة

تسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من الضمان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. فالحكومة تدرك أن ارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات الأساسية قد يؤثر على الأسر محدودة الدخل، لذلك جاءت هذه الخطوة لتعويض الفجوة المعيشية وضمان استقرار اقتصادي واجتماعي دائم.

كما أن الزيادة الجديدة تعكس سياسة المملكة في تطوير نظام الدعم الاجتماعي بحيث يكون أكثر عدلاً وشفافية، ويعتمد على بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل مستمر عبر المنصات الإلكترونية الحكومية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي لعام 2025

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة لتحديد المستفيدين من البرنامج وضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا. ومن أبرز هذه الشروط

الجنسية والإقامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة داخل أراضي المملكة. (يُستثنى من ذلك بعض الفئات مثل أبناء المواطنة السعودية من غير سعودي).

الدخل الشهري: ألا يتجاوز دخل الفرد المستقل أو الأسرة الحد الأدنى المحتسب للمعاش الشهري وفقًا للوائح المعتمدة من الوزارة.

الأصول والممتلكات: يجب ألا يمتلك المستفيد أصولًا مالية أو عقارية كبيرة تتعارض مع مبدأ استحقاق الدعم.

الالتزام بالمتطلبات: يجب على المستفيد الالتزام ببرامج الوزارة مثل متابعة الحالة الصحية والتعليمية للأبناء، والمشاركة في برامج التدريب والتأهيل.

إثبات الاستقلالية: إذا كان المتقدم يعيش بمفرده، فعليه تقديم مستندات تثبت استقلاليته مثل عقد إيجار سكن أو فاتورة كهرباء أو ماء باسمه.

هذه الشروط وضعت بدقة لتفادي أي تجاوز أو حصول غير المستحقين على الدعم، مما يعزز الثقة في النظام ويضمن استدامته على المدى الطويل.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي والمبالغ المستحقة

حرصت الوزارة على جعل خدماتها رقمية بالكامل لتسهيل الوصول للمعلومات وتحديث البيانات دون الحاجة لمراجعة الفروع. يمكن للمستفيدين متابعة حالة الطلب ومعرفة المبالغ المستحقة من خلال الخطوات التالية: