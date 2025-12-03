الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد الشارع السعودي خلال الأيام الماضية حالة تفاعل واسعة بعد صدور القرار الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على توصية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والقاضي بـتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع استمرار الدعم الإضافي حتى نهاية عام 2026 . جاء هذا القرار ليعزز استقرار الأسر المستحقة، ويضمن استمرار وصول الدعم دون انقطاع، إضافة إلى فتح باب التسجيل مرة أخرى أمام جميع المواطنين المؤهلين هرطنب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار ملكي جديد .. يحسم الجدل حول استمرار برنامج حساب المواطن

ويُعد برنامج حساب المواطن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة، ودعم الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ومع إعلان تمديد الدعم لعامين إضافيين، ازداد الاهتمام بمعرفة تفاصيل القرار وأثره على المستفيدين وآليات التسجيل والتحديث.

تمديد حساب المواطن حتى نهاية 2026: ماذا يعني القرار للمستفيدين؟

يمثل قرار التمديد خطوة محورية في مسيرة دعم الأسر السعودية، حيث أكدت الحكومة استمرارها في تعزيز الأمن المالي للأسر ذات الدخل المحدود، خصوصاً مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. ويحقق هذا القرار مستوى عالٍ من الطمأنينة لدى المستفيدين، إذ يضمن استمرار الدعم الإضافي الذي كان من المقرر أن ينتهي قريباً.

كما أن إعادة فتح التسجيل في البرنامج يعد فرصة كبيرة للفئات التي لم تتمكن من التسجيل سابقًا نتيجة إيقاف باب القبول لفترات طويلة. وبموجب القرار الجديد، يمكن لأي مواطن تنطبق عليه الشروط التقديم والاستفادة من الدعم وفق ضوابط البرنامج.

أهمية قرار التمديد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة

تأتي أهمية القرار في وقت تواجه فيه الأسر السعودية زيادة في النفقات اليومية، من فواتير الكهرباء وحتى الغذاء والمواصلات. لذلك، فإن استمرار الدعم الإضافي حتى 2026 يساهم في:

تعزيز الاستقرار المالي للأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل.

مساعدة المستفيدين على تلبية الاحتياجات الأساسية.

رفع مستوى الحماية الاجتماعية.

تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.

ويعكس هذا القرار حرص القيادة على الاستمرار في نهج الدعم، وضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها بانتظام دون انقطاع.

موعد صرف الدفعة 97 لشهر ديسمبر 2025

أعلن برنامج حساب المواطن رسميًا أن موعد صرف الدفعة 97 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، وذلك التزامًا بالآلية المعتمدة التي تقضي بصرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وفي حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، يقوم البرنامج بتعديل الموعد بحيث يتم التقديم أو التأخير ليوم واحد فقط، لضمان عدم تأخر إيداع الدعم للمستفيدين.

ويعد هذا التنظيم أحد أسباب الثقة العالية بالبرنامج، حيث يتم إيداع الدعم دون تأخير وفي وقت ثابت، مما يساعد الأسر في تنظيم التزاماتها المالية بشكل شهري.

كيفية تحديث بيانات حساب المواطن لضمان نزول الدفعة

يؤكد البرنامج باستمرار على ضرورة قيام المستفيدين بـتحديث بياناتهم بشكل دوري، خصوصًا عند حدوث أي تغيير في الدخل أو الحالة الاجتماعية أو العنوان السكني، نظرًا لأن عدم تحديث البيانات قد يؤدي إلى:

عدم استحقاق الدعم.

توقف نزول الدفعات.

طلب رفع اعتراض وتصحيح البيانات مما يسبب تأخيرًا في إعادة الصرف.

لذلك يجب تحديث البيانات قبل موعد إيداع الدفعة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

اختيار خيار تفاصيل المستفيد.

تحديث البيانات المطلوبة مثل الدخل، عدد التابعين، الحالة الاجتماعية، العنوان.

الضغط على حفظ وإرسال الطلب للمراجعة.

بعد التحديث، يقوم النظام بمراجعة البيانات والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الأهلية، ثم يتم اعتماد الصرف في الدفعة التالية.

فتح باب التسجيل مجدداً في حساب المواطن

من أبرز جوانب القرار الملكي إعادة فتح التسجيل أمام المواطنين المؤهلين، وهو ما يمثل فرصة للفئات التالية:

الأسر الجديدة.

الشباب المستقلون الذين يبلغون 18 عامًا فأكثر.

الأسر التي تغيرت ظروفها المعيشية.

من تم رفضهم سابقًا لعدم استكمال المستندات.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية من خلال إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات والمستندات المطلوبة، ثم انتظار دراسة الطلب.

معايير الأهلية في حساب المواطن

يعتمد البرنامج على عدة معايير لتحديد مدى استحقاق الدعم، وتشمل:

إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

عدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

الحالة الاجتماعية.

توافق البيانات المقدمة مع الجهات الحكومية.

ويتم إعادة تقييم الأهلية شهريًا للتأكد من استمرار استحقاق الدعم وفق المعايير المحددة.

الدعم الإضافي: ما هو وماذا يشمل؟

يمثل الدعم الإضافي جزءًا مهمًا من حساب المواطن، حيث أُقر لدعم الفئات الأكثر تضررًا من الإصلاحات الاقتصادية. ويشمل

زيادة في مبلغ الدعم الأساسي للأسرة.

دعم إضافي للمستقلين وذوي الاحتياجات الخاصة.

مبالغ إضافية للتابعين تحت 18 عامًا.

ومع تمديده حتى 2026، يضمن البرنامج استمرار حصول الأسر على الدعم بانتظام.

كيفية معرفة مبلغ الاستحقاق لكل أسرة

يمكن للمستفيد معرفة المبلغ المتوقع عبر:

استخدام حاسبة حساب المواطن على الموقع الرسمي.

مراجعة تفاصيل الدفعات عبر التطبيق الإلكتروني.

الاطلاع على تفاصيل الدفعة السابقة لمعرفة التغيرات.

تعتمد الحاسبة على بيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة، وتقدم تقديراً دقيقاً لقيمة الدعم المتوقع.

يمثل القرار الملكي بتمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026 خطوة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي للأسر السعودية، حيث يضمن استمرار الدعم الإضافي وعدم توقف المخصصات الشهرية. كما أن فتح باب التسجيل مجددًا يمنح فرصة لمواطنين جدد لدخول البرنامج والاستفادة منه. ومع اقتراب موعد صرف الدفعة 97 لشهر ديسمبر 2025، يجب على المستفيدين تحديث بياناتهم لضمان نزول الدعم في موعده دون تأخير.

ويظل حساب المواطن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة، بفضل مرونته واستمرارية دعمه، وتحديث إجراءاته لخدمة المستفيدين بأعلى جودة ممكنة.