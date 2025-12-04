الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن اشتراطات العمر لموسم حج 1447 هجري، حيث حددت أن الحد الأدنى لعمر الحجاج يجب ألا يقل عن 15 عامًا . يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات الشاملة التي تنفذها المملكة لضمان تنظيم مثالي لرحلات الحج، وتحقيق أعلى معايير السلامة والراحة لضيوف الرحمن ضفااق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الفئات الممنوعة من الحج في 1447 ... وزارة الحج والعمرة السعودية توضح

الفئات العمرية المؤهلة لأداء فريضة الحج

جاء تحديد العمر المسموح للحج بعد استفسارات متعددة من الراغبين في أداء المناسك، حيث أوضحت الوزارة رفضها لطلب إحدى السيدات الراغبات في اصطحاب ابنها البالغ 14 عامًا. وتؤكد الوزارة أن اشتراطات العمر تُطبق بشكل صارم، ولا يُسمح لأي شخص دون سن الخامسة عشرة بالحصول على تصاريح أداء المناسك.

الأهداف الاستراتيجية لتحديد سن الحجاج

حماية صغار السن من التحديات الجسدية والنفسية المصاحبة لرحلة الحج

تحسين إدارة تدفق الحجاج وضمان تجربة أكثر سلاسة للجميع

الالتزام بالبروتوكولات الوقائية والمعايير الصحية المعتمدة

الإجراءات النظامية لتسجيل الحجاج

تشير أحدث بيانات الوزارة إلى أن عملية التسجيل للحج 1447 لا تزال مستمرة، مع التأكيد على أن المقاعد محدودة وتخضع لقاعدة الأولوية في التسجيل. لضمان الموافقة على طلباتكم، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

متطلبات الحصول على تصريح الحج

التسجيل الحصري عبر الحملات المعتمدة من خلال المنصات الرسمية للوزارة

توفير المعلومات الدقيقة والكاملة عن الحاج

الالتزام بالمواعيد النهائية لإتمام إجراءات التسجيل

تحذيرات هامة للمقبلين على الحج

يحذر مسؤولو الوزارة من مغبة أداء مناسك الحج دون تصريح رسمي، حيث أن المخالفين لهذا القرار يتعرضون لعقوبات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية تصل إلى ستة أشهر. كما أن التسجيل خارج القنوات الرسمية يؤدي إلى إلغاء التصاريح تلقائيًا.

نصائح عملية للمقبلين على أداء الفريضة

ينصح القائمون على تنظيم موسم الحج الراغبين في أداء الفريضة بالاستعداد المسبق، والالتزام التام بالإرشادات الرسمية، ومتابعة آخر التحديثات عبر القنوات الرسمية للوزارة قبل الشروع في إجراءات التسجيل.

لضمان أداء مناسك الحج دون عقبات، تأكد من استيفاء شروط العمر للحج 1447، واتبع التعليمات بدقة، وابدأ إجراءات التسجيل مبكرًا لتأمين مقعدك ضمن الأعداد المحدودة من الحجاج الذين سيتمكنون من أداء الفريضة هذا العام.