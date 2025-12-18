العالم اليوم - مبابي يقترب من رقم رونالدو القياسي.. والريال يتقدم بالكأس

انتم الان تتابعون خبر مبابي يقترب من رقم رونالدو القياسي.. والريال يتقدم بالكأس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - اقترب كيليان مبابي من الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو لعدد الأهداف المسجلة خلال عام واحد مع ريال مدريد، بعدما أحرز هدفين في الفوز 3-2 على مضيفه تالافيرا دي لا رينا المنافس بدوري الدرجة الثالثة، الأربعاء، ليتقدم الفريق إلى دور 16 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد مباراة مثيرة.

وبالإضافة لهدفي مبابي، سجل المدافع مانويل فاراندو هدفا عكسيا في مرماه، ليفوز ريال رغم الصحوة المتأخرة لصاحب الأرض الذي سجل هدفين عن طريق ناويل أرويو وغونزالو دي رينزو.

وبات مبابي على بعد هدف واحد من الرقم القياسي البالغ 59 هدفا في عام ميلادي واحد مع العملاق الإسباني والمسجل باسم رونالدو في 2013.

ويمكن للمهاجم الفرنسي أن يحطم الرقم القياسي أمام إشبيلية في الدوري، السبت المقبل، في المباراة الأخيرة التي يخوضها هذا العام.