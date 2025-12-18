الوطنية للانتخابات تعلن بعد قليل نتيجة انتخابات الـ30 دائرة الملغاة قضائيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، غدا الخميس، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أجريت فيها التصويت يومي 10 و11 ديسمبر بالداخل.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم، اجتماعا فحص خلاله النتيجة الرسمية للجان العامة على مستوى الـ30 دائرة، كما قامت بالفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين وفقا لصحيح القانون.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لهذه الدوائر - إن وجدت - يومي 31 ديسمبر الجاري والأول من يناير المقبل خارج البلاد، ويومي 3 و4 يناير المقبل بالداخل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.