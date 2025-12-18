العالم اليوم - بعد هجوم سيدني الدامي.. إحباط "تحرك مريب" باتجاه شاطئ بوندي

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم سيدني الدامي.. إحباط "تحرك مريب" باتجاه شاطئ بوندي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 ديسمبر 2025 12:23 مساءً - أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، أنها اعترضت سيارتين في سيدني بعد تلقيها بلاغا يفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف.

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي صلة بين الحادث والتحقيق الجاري في هجوم بوندي الإرهابي".

وكان هجوم بوندي أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا مجتمعين على الشاطئ للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.

وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، الخميس، إن الشرطة أوقفت سيارة تقلّ رجالا من ولاية فيكتوريا في جنوب غرب سيدني، أثناء توجههم إلى شاطئ بوندي، وكانوا على الأرجح مسلحين، لأسباب مجهولة.

وأضافت: "تم توقيف خمسة رجال وتقييدهم بأصفاد بلاستيكية"، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد دوافع الموقوفين، الذين كانوا مراقبين من قبل السلطات في فيكتوريا.

وأوضحت: "كما تم اعتراض سيارة هاتشباك ثانية، تحمل أيضا لوحات ترخيص من فيكتوريا، على بُعد بضعة شوارع، وأُلقي القبض على رجلين".

وأعلنت السلطات الأمنية، في بيان لها، أن العملية انتهت وأنه لا يوجد خطر على المجتمع.