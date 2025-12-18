العالم اليوم - تقرير: النيكوتين خطر على القلب مهما كانت الطريقة

انتم الان تتابعون خبر تقرير: النيكوتين خطر على القلب مهما كانت الطريقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 ديسمبر 2025 12:23 مساءً - حذرت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب من أن النيكوتين سام للقلب والأوعية الدموية بغض النظر عن طريقة استهلاكه، سواء عبر السجائر الإلكترونية أو أكياس النيكوتين أو الشيشة أو السجائر التقليدية، وذلك استنادا إلى تحليل شامل لدراسات تخصصية حول أضرار منتجات النيكوتين.

وجاء في بيان الجمعية حول التقرير المنشور في دورية "يوربيان هارت جورنال": "لا يوجد أي منتج يحتوي على النيكوتين آمن للأوعية الدموية أو القلب".

وقال توماس مونتسل من مستشفى جامعة ماينتس، وهو أحد المعدين الرئيسيين للتقرير: "يجب أن تنتهي سردية النيكوتين الآمن".

وأضاف مونتسل: "نلاحظ باستمرار في السجائر والسجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأكياس النيكوتين ارتفاع ضغط الدم وتلف الأوعية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب"، موضحا أن النتائج أظهرت أن النيكوتين وحده، حتى دون منتجات الاحتراق السامة أو القطران أو الجذور الحرة الموجودة في دخان السجائر، يسبب أضرارا للقلب والأوعية الدموية.

وأشار الخبراء إلى أن الآثار طويلة المدى للمنتجات الحديثة لا تزال غير معروفة وتتطلب مزيدا من البحث، خاصة أن كثيرين يجمعون بين استهلاك السجائر ومنتجات أخرى، ما يصعب تحديد تأثير كل منتج على حدة.

وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في استهلاك السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأكياس النيكوتين، خاصة بين المراهقين والشباب.

وأكد التقرير أن السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين ليست وسائل فعالة للإقلاع عن التدخين، بل غالبا ما تكون مدخلا للتدخين وتؤدي إلى الاستخدام المتزامن مع السجائر.

وأوضح التقرير أن ثلاثة أرباع الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية لم يدخنوا من قبل، مشيرا إلى أن الإدمان يتفاقم بفعل الثغرات التنظيمية والإعلانات المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي والنكهات الجاذبة مثل المانجو أو غزل البنات.

كما حذر التقرير من مخاطر التعرض السلبي، حيث يسبب استنشاق الدخان أو الهباء الناتج عن السجائر الإلكترونية والشيشة والتبغ المسخن تلفا للأوعية حتى لدى غير المدخنين.