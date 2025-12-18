العالم اليوم - فضيحة حفل كولدبلاي.. السيدة "الخائنة" تخرج عن صمتها لأول مرة

انتم الان تتابعون خبر فضيحة حفل كولدبلاي.. السيدة "الخائنة" تخرج عن صمتها لأول مرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 ديسمبر 2025 04:21 مساءً - كسرت مديرة الموارد البشرية السابقة في شركة "أسترونومر"، كريستين كابوت، صمتها بعد أشهر من انتشار مقطع مصوّر يُظهرها في لقطة رومانسية مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة آندي بايرون خلال حفل لفرقة كولدبلاي في مدينة بوسطن.

وكانت كابوت (53 عاما) وبايرون قد ظهرا في لحظة رومانسية على الشاشة العملاقة خلال حفل في 16 يوليو، قبل أن ينفصلا سريعا ويحاولا الاختباء بعدما أدركا أن اللقطة بُثّت عبر الكاميرات، مما أثار موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قالت كابوت إنها اتخذت "قرارا سيئا تلك الليلة، شربت بعض المشروبات الكحولية، ورقصت وتصرفت بشكل غير لائق مع مديري، وقد تحمّلت المسؤولية وخسرت مسيرتي المهنية بسبب ذلك".

وأوضحت أنها تعرّضت لحملة تشهير واسعة عبر الإنترنت، وسخرية من شخصيات عامة، كما تلقت أكثر من 60 تهديدا بالقتل.

وأضافت أن علاقتها ببايرون بدت "سيئة للغاية" نظرا لمنصبيهما داخل الشركة، قائلة: "أنا مديرة الموارد البشرية، وهو الرئيس التنفيذي، الأمر بدا فاضحا للغاية".

وتسبب المشهد الذي التقطته الكاميرا خلال الحفل في موجة من التفاعلات، وأجبر الشركة على فتح تحقيق داخلي وسط تساؤلات حول السلوك المهني والالتزام الأخلاقي داخل المناصب القيادية.