العالم اليوم - فيديو.. مسار طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة قبل تحطمها

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مسار طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة قبل تحطمها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:11 مساءً - رصد مقطع فيديو مسار طائرة محمد الحداد رئيس أركان حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية، التي تحطمت قرب أنقرة مساء الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل قادة عسكريين ليبيين من بينهم الحداد.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن "حطام الطائرة التي أقلعت من مطار أنقرة أسنبوغا متوجهة إلى طرابلس، عثرت عليه قوات الدرك على بعد كيلومترين جنوبي قرية كسيكفاك، في قضاء هايمانا"، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة التركية.

وأضاف الوزير التركي في حسابه على منصة "إكس": "الطائرة طلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، لكن انقطع التواصل بعد ذلك".

وأكد الدبيبة مقتل رئيس الأركان، في حادث تحطم طائرة أثناء عودته من زيارة إلى أنقرة.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه".

ومرافقو الحداد الذي قتلوا في الحادث هم رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

وقال الدبيبة إن وفاة الحداد ومرافقيه جاءت "إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من أنقرة".