السنغال تضرب بوتسوانا بثلاثية

اقتنص منتخب السنغال فوزاً سهلاً أمام بوتسوانا بنتيجة 3-0، في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية ⁠لكرة القدم في طنجة يوم الثلاثاء. سجل أهداف السنغال كل من نكولاس جاكسون هدفين في الدقيقتين 40 و58، وشريف نداي في الدقيقة 90. ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق ‌الأهداف عن جمهورية الكونغو الديمقراطية التي فازت على بنين بهدف دون رد. وفازت السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2021 وتُعد من بين المرشحين للفوز مرة أخرى في ‌هذه النسخة.

